En campañas, incrementa robo de cuentas de WhatsApp

Coincidiendo con las campañas electorales, el robo de cuentas de WhatsApp se vio fuertemente incrementado, registrando un incremento del 672% en comparación con el año anterior, de acuerdo con información del Consejo Ciudadano.



Mientras que entre enero y febrero de 2023 se reportaron 18 casos de robo de cuentas de WhatsApp, en el período equivalente en 2024 se registraron 139 denuncias por este delito.



Este tipo de robo de contactos comienza con la estrategia de los delincuentes de enviar promociones, ofertas de servicios o enlaces engañosos a las víctimas, con el objetivo de obtener acceso a la información de sus cuentas de WhatsApp.



El robo de cuentas de WhatsApp se utiliza para extorsionar o defraudar a los contactos de la víctima, y se ha observado que el 50% de los intentos de extorsión mediante este servicio de mensajería instantánea propiedad de Meta se consuman.



Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, atribuye este crecimiento al desplazamiento delictivo hacia el mundo digital que ha venido ocurriendo de forma acelerada en los últimos cinco años, así como al evidente incremento en las capacidades de los delincuentes que se ha observado en los últimos dos años.



En el contexto del robo de cuentas de WhatsApp, se destaca que el 66% de las víctimas de este delito cibernético son mujeres, en comparación con el 34% que son hombres. Esta predominancia de mujeres como principales víctimas se atribuye en parte a que las mujeres tienden a reportar y denunciar más este tipo de incidentes que los hombres.



En cuanto a los montos robados a través de estas estafas, el 42% de los casos involucra montos de menos de 3,000 pesos; en el 39% de las ocasiones, los montos oscilan entre 3,000 y 5,000 pesos; el 33% abarca de 5,000 a 10,000 pesos; el 13% comprende de 10,000 a 15,000 pesos; y el 7% representa montos de 15,000 a 30,000 pesos.



Para prevenir el robo de cuentas de Whatsapp, Guerrero Chiprés recomienda seguir estos consejos: Evitar entregar información personal o códigos de seguridad de cuentas a través de internet. Leer detenidamente los mensajes recibidos y evitar abrir cualquier mensaje no solicitado o de una conexión desconocida. No abrir enlaces que provengan de cuentas no verificadas. Activar el doble factor de autenticación de la aplicación. Bloquear a usuarios que no sean considerados confiables. En caso de perder el acceso a una cuenta, es fundamental informar a familiares y amigos para prevenir posibles extorsiones.



Además, Guerrero Chiprés puso a disposición el número del Consejo Ciudadano (5555335533) y la aplicación No+Extorsiones como recursos para realizar reportes en contra de este tipo de delitos.Con información de Rodrigo Riquelme | EL ECONOMISTA