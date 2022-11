EN VERACRUZ, O PAGAS LA LUZ O COMES

La diputada local del Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán presentó un anteproyecto con punto de acuerdo en donde exhortó al gobernador del estado a que realice los trámites necesarios ante la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, y ejecuten los ajustes pertinentes a la baja de las tarifas eléctricas en todo el estado de Veracruz.



Dijo que la entidad es la que más contribuye a la generación de electricidad en el país con un gran superávit en energía eléctrica, el triple de la electricidad que consume, e indicó que en la mayor parte del estado se presentan climas cálidos y húmedos que hacen necesario el uso de ventilación, aumentado el costo del consumo eléctrico en hogares y negocios.



La legisladora precisó que Veracruz es una de las entidades con mayor rezago social en el país; sin embargo los costos de la energía eléctrica han tenido aumentos importantes en los últimos años, y ahora, debido a la inflación en México, se prevé que habrá un incremento mayor en las tarifas de energía eléctrica el próximo año.



Cuestionó la situación en el Estado de Tabasco donde se acordó la condonación del total de la deuda del 2019 al 2021 a través del programa Adiós a la Deuda y se les facilitó en todos los municipios la tarifa IF, con un subsidio todo el año, mientras que para los veracruzanos nada se ha hecho para que paguen menos, aun cuando genera casi el 14% del total de energía eléctrica del país.



Enfatizó que Tabasco no es el único Estado del país que presenta adeudos, ni problemas con el pago de la energía eléctrica, ni el único con altas temperaturas, por qué entonces no se tiene el mismo trato, y hoy por hoy se está dañando la economía de miles de familias veracruzanas, las cuales pugnan por un pago más justo y una mejor justicia social.



Ruth Callejas Roldán comentó que es lamentable que los habitantes de la mayoría de los municipios de Veracruz se encuentren en la disyuntiva entre pagar la luz o comer, y eso, en este poder ejecutivo, ’no lo podemos permitir’, por lo que puso a la consideración del Pleno la aprobación de este Anteproyecto con punto de acuerdo, a la que se sumaron diputados de las distintas bancadas.



Lo que se busca, argumentó, es que el ejecutivo estatal realice los trámites necesarios para lograr la baja de los altos costos en la facturación de las tarifas eléctricas en todo el Estado de Veracruz, se condone el total de pago de los deudores que presenten una condición de pobreza por ingresos y se ajusten a la tarifa 1F en todos los municipios.