En Veracruz no hay empleos, ni garantías de seguridad: Julen Rementería

El coordinador de Senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto reprochó que hoy en Veracruz no hay oferta de empleo, tenemos una economía maltrecha, por culpa de la inseguridad y de malas decisiones políticas responsabilidad completa del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y de la Federación.



’Vemos que celebran llegadas de remesas y remesas con un triunfalismo que no va. Se observa un éxodo de migrantes veracruzanos y la gente se va no porque quiera irse, se va porque busca una mejor calidad de vida, una oportunidad de trabajo que aquí se les ha negado’.



En rueda de prensa en el Puerto de Veracruz, Julen Rementería dijo que hoy los 212 municipios del estado están expulsando gente, cuando años atrás, solo había éxodo en determinadas ciudades y regiones de la entidad.



’La economía de Veracruz y en general la del país pasa por una mala condición. Tenemos más de 350 mil veracruzanos que han tenido que migrar, muchos miles a Estados Unidos; y a otras entidades como Nuevo León y Querétaro, entre otras’.



El senador panista insistió que el presidente, Andrés Manuel López Obrador solo presume la llegada de remesas de connacionales mexicanos; sin embargo, estos envíos de divisas no remedian todos los problemas que tenemos en el país, pero es de reconocer que el trabajo de nuestros paisanos ha logrado sostener la economía estatal.



’No hay apoyo al campo, no hay apoyo a la industria, no hay impulso al sector ganadero… Veracruz está sobreviviendo a pesar del mal gobierno que no genera certezas y facilidades para incentivar inversiones y generar empleos’.



Julen Rementería recriminó que el Gobierno Federal tiene sembradas sus políticas públicas en los programas sociales, descuidando por completo la generación de empleos e inversiones, que son las que a final del día potencian el desarrollo de un país.



’Hay una apuesta a los programas sociales, me preguntó ¿Qué van a hacer cuando el dinero ya no alcance?, porque si no te preocupas por la inversión, ¿de dónde vas a generar apoyos a la gente?’.