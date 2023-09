En un año, Morena no ha perdido un solo punto contra el PRIAN: Agregado de encuestas

En un año la alianza opositora (PRIAN) ha conseguido mejorar en 5 puntos su intención de voto, restándole poco más de 10 meses para remontar los 27 que al día de hoy llevan abajo… y aunque ese dato es ya de por sí desalentador para sus intereses, lo es aún más que no le han podido arrebatar un solo punto a Morena, sino que lo han hecho a Movimiento Ciudadano.



Así lo demuestra el agregado de encuestas de Polls.mx, mismo donde se aprecia que la alianza morenista inició 2023 con un 58% de preferencias y hoy tiene 59%; el PRIAN inició con 27% y ahora tiene 32%, mientras que Movimiento Ciudadano tenía 14% y ahora tan solo ostenta 8%.



El estudio de Polls.mx contempla los resultados, las tendencias y la precisión de al menos 28 casas encuestadoras.



Si bien una lectura superficial del panorama podría darle un poco de esperanza al PRIAN, un análisis más profundo sepulta sus aspiraciones hacia 2024.



Primero porque un crecimiento de 5 puntos en 12 meses luce como insuficiente para aspirar a remontar 27 en poco más de 10 meses restantes hasta las elecciones de 2024.



Pero en segundo y más importante, porque su crecimiento no lo han hecho a costa de la alianza oficialista, sino de la otra oposición que hasta este momento tampoco se identifica con ellos, es decir, que lejos de arrebatarle algún punto en preferencias a Morena y aliados, lo han hecho a costa de MC, quienes aún no entran de lleno al proceso electoral y por tanto, aún tendrán un bono electoral en cuanto llegue la designación del mismo.



Es así que bajo este escenario, los adeptos al proyecto de la actual administración se mantendrían más o menos firmes hasta la elección de 2024, rondando un 60% de preferencias -incluso por encima de los votos que llevaron a AMLO a la presidencia- y por su parte los opositores llevarían una lucha encarnizada no para ganar sino para repartirse los votos de aquellos que no se encuentran conformes con el actual gobierno y que son minoría.