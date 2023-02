En Texcoco, restringen acceso a Monte Tláloc para ver la Montaña Fantasma

Autoridades de siete núcleos ejidales de la zona de la montaña de Texcoco, junto con autoridades federales, estatales y municipales, determinaron prohibir el acceso al monte Tláloc.



Del 7 al14 de febrero se presentará el fenómeno natural de la montaña fantasma, debido a que no existen condiciones para que los visitantes respeten el entorno natural y arqueológico y que puedan disfrutar con seguridad de este acontecimiento que solo se presenta una vez al año.



En reunión con los núcleos ejidales, el Secretario del Ayuntamiento de Texcoco Jesús Adán Gordo Ramírez, a nombre de la presidenta municipal Sandra Luz Falcón Venegas hizo un llamado para que no caigan en manos de presuntos organizadores de viajes que están ofreciendo este recorrido turístico sin considerar que los accesos van estar cerrados y no podrán acceder a este espacio.



Los presidentes de los comisariados ejidales de San Dieguito Xochimanca, Coatlinchán, Santa Catarina del Monte, San Miguel Tlaixpan, San Pablo Ixayoc, Santa María Nativitas y Tequexquinahuac, se reunieron con autoridades municipales para solicitar el apoyo en estas fechas, porque no se permitirá el ascenso de personas del 7 al 14 de febrero del 2023.



Mientras tanto los integrantes de los ejidos trabajarán en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para que en eventos posteriores se establezca un proyecto operativo con todas las comunidades para garantizar la seguridad y cuidado al medio ambiente por parte de los paseantes y para proyectar turísticamente esta parte del Estado de México.



’Sabemos que Texcoco tiene un gran potencial turístico, pero la zona del bosque debemos cuidarla, ya que estamos próximos a la temporada de incendios forestales y hay que prevenir, por ello debemos de tener cuidado de toda la montaña’, señalaron los ejidatarios.



En la reunión se dejó en claro que el ascenso por la zona boscosa de Ixtapaluca y Río Frío, también será restringida, hasta que se establezcan condiciones de limpieza y seguridad por parte de los paseantes.