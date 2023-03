En riesgo sanitario la mitad de la población de Agua Blanca por contaminación de cuerpos de agua

Un desastre ecológico y un problema severo en la salud pública se prevé en el municipio de Agua Blanca si no se toman cartas en el asunto, toda vez que los pobladores evidenciaron cómo los residuos provenientes del sistema de alcantarillado municipal no sólo contaminan los ríos y matan los peces allí existentes, sino que han provocado la muerte de ganado, enfermedades por consumir productos de dichos cultivos, e incluso la poca actividad turística que tenían ha venido a la baja por despedir olores fétidos que se acrecientan por las tardes.



La misma población está en riesgo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 50.6% de la población de Agua Blanca no tiene acceso al agua entubada, lo que quiere decir que la consumen directamente de dichos cuerpos de agua sin que pase el líquido por algún filtro o desinfección como sí sucede -o debiera suceder- con aquella que es bombeada.









En los videos compartidos en redes sociales se pide la intervención del gobernador Julio Menchaca para solucionar el problema, toda vez que, acusan, es el alcalde Agustín Ramírez Jarillo el responsable del daño ecológico, pues si bien la contaminación de los cuerpos de agua ha sido una constante durante décadas, ha sido en los últimos dos años cuando mayor daño ecológico han podido detectar de primera mano.



Y es que con la contaminación masiva de sus ríos, no sólo ya no esperan que sea visto el municipio como un atractivo turístico sino que ahora temen por su salud y por los daños irreparables que pueden provocar a la región.



También acusaron la complicidad de María de Los Ángeles Bonilla Sánchez, Ismael Cordero González, Adriana Jarillo López, Francisco Licona Mendoza, Esmeralda Soto Gutiérrez, Uriel Escobedo López, Liliana Gutiérrez Arteaga, Clara Elena Cordero Soto, Hugo Edmundo Guzmán García y María Isabel Islas Gómez.



Por si fuera poco, la cantidad de contaminantes vertidos se encuentra afectando las subcuencas del Río Metztitlán y del Río Vinazco, afectando otras regiones de Hidalgo y de Veracruz.



Cabe señalar que Agua Blanca debía su nombre a las aguas cristalinas con las que contaba. Solamente ha sido gobernado por dos partidos, el PRI y el PAN.