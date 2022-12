En presupuesto 2023 Morena dará prioridad a salud, educación, campo y seguridad: Maurilio Hernández

Toluca, Méx.-El diputado Maurilio Hernández González, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense, aseguró que durante el análisis de la propuesta de presupuesto enviada por el Poder Ejecutivo se realizará un profundo análisis para garantizar suficientes recursos a los rubros de educación, salud, sector agropecuario, seguridad e impartición de justicia.



El también presidente de la Junta de Coordinación Política, adelantó que la propuesta del subsidio al programa estatal de Mujeres Emprendedoras planteado en el Paquete Fiscal, será sometido a un estudio profundo por parte de las y los diputados de su grupo parlamentario, con la finalidad de garantizar de que no tenga ninguna intencionalidad electoral para el próximo año.



Advirtió que dicha propuesta puede ser entendida como una vertiente al tema de la Tarjeta Rosa y por ende durante la exposición que realizará la próxima semana el Secretario de Finanzas y su equipo de trabajo con las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, se tendrá que profundizar.



Explicó que en estos momentos el Grupo Parlamentario de Morena se da a la tarea de estudiar y analizar el Paquete Fiscal y en su momento cada legislador estará en la posibilidad de hacer énfasis donde lo considere.



Respecto al presupuesto de egresos ratificó que los 1,500 millones de pesos de financiamiento que se solicitan en el Paquete Fiscal, tiene como finalidad la conclusión de algunas obras estatales que están proyectadas o en marcha; por lo que debe entenderse como un recurso complementario a las acciones que se emprendieron en el presente año.



En este sentido calificó como ’entendible’ la solicitud de dicho financiamiento.



Respecto a la situación de ingobernabilidad que se registra en el municipio de Ocuilan, Maurilio Hernández, explicó que pese a las reuniones que se han tenido entre él y el titular de la Secretaria de Gobierno con los integrantes del Cabildo y actores políticos, no se ha logrado alcanzar un acuerdo pese a la resolución y mandato del Tribunal.



No podemos estar en un estadio de ’ingobernabilidad’ en ese municipio, dijo.



Informó que en las próximas horas habrá una definición, ya que sostendrá un encuentro con el titular de la Secretaria General de Gobierno para abordar el tema, pues ya se agotaron todos los recursos legales.



En este sentido no descartó que se registre un escenario de desaparición de poderes y proceder a nombrar a una Asamblea Municipal en la que no tendrá ninguna injerencia los actuales integrantes del Cabildo.



’El primer problema que tenemos es la ingobernabilidad’, precisó.



Por último, precisó que la propuesta de las y los integrantes de la Asamblea será realizada por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo la someterá a un análisis para su validación.