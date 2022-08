En paro operadores de Garzabús por sueldos miserables en la UAEH… tienen razón y no son los únicos

Los operadores del Transporte Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) realizaron un paro de actividades el día de hoy, misma que fue motivada por los bajos salarios que les proporcionan dentro de la institución educativa, alegando que el ingreso es insuficiente y que se encuentra por debajo de la oferta del mercado. Tienen razón.



De acuerdo con los tabuladores salariales 2021-2022 el Oficial de transportes cuya clave es AA01005 tiene un sueldo mensual de 6 mil 080.66 pesos.



Cabe señalar que sólo en 2021 la UAEH aprobó un recurso por 29 millones 276 mil 241.44 pesos para la Dirección de Transporte -que fue modificado por la contingencia sanitaria- y pagó en el mismo periodo 4 millones 682 mil 967.47 pesos para la Administración del Transporte Universitario.



La flotilla es de 49 autobuses, mismos que en sus 8 viajes diarios transportan un promedio de 40 estudiantes por cada salida, lo que representa un uso de alrededor de 16 mil estudiantes.



Otros sueldos de hambre que da la UAEH fuera de la Ley



Aunque en México el salario mínimo es de 5 mil 255 pesos, no es poco el personal de la UAEH que percibe menos de dicho ingreso por sus labores.



Del personal académico, los Técnicos docente asistente A, B y C perciben menos que el salario mínimo, siendo su ingreso mensual tabulado en 3,773.26, 4,328.62 y 4,939.97, respectivamente.



Del personal administrativo, los que tienen un ingreso por debajo del salario mínimo son: Oficial administrativo, Secretaria, Vigilante, Intendente, Encuadernador, Cocinero, Herrero, Jardinero, Mensajero, Peón, Plomero, Pintor, Electricista, Dibujante, Ayudante, Instructor Deportivo, Operario A y todos los encargado de Limpieza y Mantenimiento. Todos los anteriores, en jornadas laborales completas, lo que está no sólo lejos del ingreso de mercado sino incluso fuera de la Ley.