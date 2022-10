En número, son 42; como candidatos, de todos no se hace uno. Así estos "presidenciables"

Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un listado con 42 nombres de quienes buscan competir por la candidatura presidencial del bloque conservador para las elecciones de 2024, pero que de todos no se hace uno.



El mandatario federal dio a conocer la lista de personajes políticos que al ver que no cuentan con un político fuerte, varios se animaron para buscar ser candidatos.



’Son los que han expresado que quieren, han aparecido en encuestas o los han propuesto, para que vean cuántos hay del bloque conservador. De una vez vamos a destapar’, expresó.



Pese a su deseo de ser candidatos los alienta, la desaprobación por parte de la sociedad los supera, así como, en muchos casos, sus innumerables actos de corrupción que en los últimos años se han exhibido.



Entre los que buscan ser candidatos se encuentra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien enfrenta una investigación de la Fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito, que cuenta con una opinión pésima del 61.9%, de acuerdo con la encuesta de México Elige.



El senador Miguel Ángel Mancera, recibe una opinión pésima de 34.7%. El senador priista Miguel Ángel Osorio Chong con un 39.4% de opinión pésima; el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.



Así también quienes están en la lista y comparten una considerable opinión pésima se encuentran los diputados del PAN Margarita Zavala con 51% y Juan Carlos Romero Hicks 27.4%; el empresario Claudio X. González con 40.4%; los senadores por el PAN Damián Zepeda, Lilly Téllez con 44.9% de opinión pésima, Xóchitl Gálvez con 32%; el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya con 50.5%; el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles con 35.7%.



El político Gabriel Quadri con 40.5% de opinión pésima; el expresidente de Coparmex Gustavo de Hoyos con 22.3%; hasta el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova con 37.6%, se unió a la lista pese a que no puede serlo, asevera el mandatario.



De último momento, López Obrador pidió a sus colaboradores incluir al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es investigado pero que, de acuerdo con López Obrador, al ser presunto culpable puede unirse a la lista.



López Obrador remarcó que una vez destapados, “falta ver quiénes van a dar el dedazo, pues tienen que ser los machuchones, los de mero arriba, Claudio X. es uno, que representa también a los de arriba”.Con información de EL UNIVERSAL