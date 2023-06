En el trienio de la Profesora Delfina Gómez Álvarez, cuando nace la Faro en Texcoco

Con ceremonia prehispánica dieron inicio las actividades para conmemorar el VIII aniversario de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) y las Escuelas de Enseñanza Musical (ESEM) en Texcoco.



El patio de la FARO fue el escenario en donde se desarrolló la ceremonia, en la que, entre danza prehispánica y cantos, a cargo de los alumnos del taller del mismo nombre y bajo la dirección del maestro Roberto López Miranda, bailaron pidiendo a los antiguos ancestros que las actividades y festejos fueran llevados por buen camino.



Genoveva Bernal, subdirectora de las Escuelas de Enseñanza Musical, dijo durante su participación, que la creación de la ESEM fue con la intención de preservar la tradición musical de la zona de la montaña, por esto las tres primeras escuelas nacen en dicha zona en tres comunidades, Santa Catarina del Monte, Santa María Tecuanulco y San Jerónimo Amanalco.



Agregó que es debido a esto que se festeja el aniversario en estas tres escuelas, que son las que cumplen ocho años y después continuar en otras escuelas, ya que actualmente suman doce en diferentes comunidades del municipio.



Agradeció a los presentes su asistencia a la ceremonia y felicitó a los maestros porque gracias a ellos pueden seguir creciendo y funcionando por muchos años más, así como a la FARO, a todos los talleristas y finalizó felicitando y reconociendo a todos aquellos que iniciaron este proyecto.



Por su parte la directora de Cultura, Cecilia Cruz Patiño, durante su intervención, agradeció y felicitó a quienes iniciaron la creación de la FARO, ya que pasó de ser un proyecto a una realidad, en la que ahora se ha ido concretando y es un espacio comunitario para Texcoco.



Agregó que, afortunadamente se le ha dado continuidad a través de los gobiernos municipales, porque es en el trienio de la Profesora Delfina Gómez Álvarez, cuando nace la Faro, así también continuó durante el gobierno del Doctor Higinio Martínez Miranda, actualmente sigue con la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón Venegas y quien además sigue confiando en el equipo.



Esto fue el arranque de una inversión en cuanto a infraestructura cultural que ha ido creciendo, al sumar al Espacio Cultural Carlos Ometochtli (ECCO), ubicado en la comunidad de la Trinidad, el espacio cultural Tezoncalli de la comunidad de San Luis Huexotla, espacios a los que se agregan las bibliotecas municipales, las que se han reforzado con los talleres, los conciertos por parte de las diferentes, bandas sinfónicas y diferentes actividades y forman parte del elenco que se presentará durante la celebración de este aniversario.



Todo esto no solo quedó en la base por lo que deben sentirse orgullosos porque una sola persona no podría, se necesita de un equipo, el cual es el pilar de La FARO y por lo cual se comprometió a seguir trabajando, agradeció también a los iniciadores de este proyecto, que algunos ya no están en activo pero que siguen de corazón acompañándolos, a todos los asistentes por su presencia en los inicios de este octavo aniversario



Acto seguido se procedió a hacer un corte de listón de manera significativa, por parte de las autoridades y algunos iniciadores de la FARO, para de esta manera dar inicio a las actividades, que enmarcarán el octavo aniversario de la fábrica de artes y oficios, así como de las escuelas de enseñanza musical y que tendrán lugar en diferentes sedes del 19 del al 30 de junio del año en curso en este municipio.



Para culminar esta ceremonia las autoridades y el público asistente se trasladaron hacia la galería, la nave de oficios y el edificio de aulas para admirar los trabajos realizados por los alumnos de los talleres de: vitrales, fotografía, dibujo cómic, elaboración de marcos y cartonería de la FARO.



Con ocho años, la FARO es referente de cultura y aprendizaje más importante de Texcoco, hecho para el bienestar de las familias texcocanas.