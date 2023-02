’En el Edomex tenemos una militancia comprometida, solidaria y que siempre ha estado del lado correcto de la historia’: Del Moral Vela

La precandidata a la gubernatura del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral Vela, subrayó que la militancia mexiquense es comprometida, solidaria, responsable y siempre ha estado del lado correcto de la historia.



’Nosotros los priistas, nosotros los aliancistas, somos gente de resultados, de hechos y de acciones.



Aquí no pretendemos ser algo que no somos, ni nos colgamos de la fama de alguien más para que nos conozcan, aquí tienen mucha precandidata’, señaló.



’Los valientes que aportamos, que entendemos y que resolvemos los problemas de la gente porque sabemos que las cosas no llegan por magia ni del cielo; que los logros llegan con la experiencia, con la visión y con la capacidad para resolver problemas’, enfatizó.



Al reunirse con militancia tricolor de Temamatla, Chalco, Valle de Chalco, Amecameca y Tlalmanalco, Alejandra Del Moral indicó que los priistas están convencidos que ’la plataforma del PRI, por excelencia, siempre ha sido luchar por las mejoras del Estado de México’, aseveró.



’Aquí en el Estado de México tenemos una militancia comprometida, solidaria, responsable y que siempre ha estado del lado correcto de la historia’, subrayó.



Del Moral Vela resaltó que los priistas resuelven los problemas de la gente porque saben que las cosas no llegan por magia ni del cielo, y que los logros llegan con la experiencia, con la visión y con la capacidad para resolver.



’Ya les quedó claro a todas y todos que, para resolver los problemas del Estado de México, se necesitan más que promesas y buenas intenciones’, puntualizó.



Asimismo, manifestó que los priistas mexiquenses son valientes y dan todo por el Estado de México.



’Nosotros somos los valientes optimistas, los valientes atrevidos, los valientes alegres que damos todo por nuestra tierra, y lo más importante, somos valientes que entendemos, que aprendemos, aportamos y que resolvemos’, expresó.



’Me llena de muchísima alegría ver como este proyecto que encabezamos va creciendo, que poco a poco la maquinaria va jalando y que la gente está volteando a ver que sí podemos y que nosotros hemos dado resultados’, aseguró.