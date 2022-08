En el Edomex 417 mil 603 personas mayores de 3 años hablan alguna lengua indígena

Toluca, Méx,.-Abraham Saroné Campos, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, precisó que toda ley en pro de vecinos que forman parte de pueblos indígenas originarios del Estado de México y de otras entidades del país, debe traducirse en beneficios concretos y tangibles que en el corto plazo transformen su vida cotidiana, y si eso no sucede entonces es demagogia.





Desde el Congreso del Estado de México y en el marco del ’Foro Avances y Pendientes en Materia de Derechos Indígenas’ impulsado y protagonizado por miembros de los cinco pueblos originarios que participan en el Colectivo Intercultural de Pueblos indígenas del Estado de México, el legislador que forma parte de la 4T subrayó que las mujeres indígenas se han convertido en las mejores defensoras de la tierra, de la conservación de tradiciones, pero sobre todo en impulsoras de la educación indígena.





Por ello Abraham Saroné hizo un reconocimiento a todas las indígenas mexiquenses que hoy son parte fundamental de las acciones en pro del bienestar de los pueblos mazahua, otomí, nahua, matlatzinca, tlahuica y de las comunidades en general.



En materia educativa, dijo el legislador de Morena, se deben emprender acciones inmediatas para que las y los niños indígenas asistan a los planteles educativos, pues no sólo es un derecho sino una obligación del Poder Ejecutivo estatal y de todo ente de gobierno otorgar dicho servicio.



En este tenor indicó que amplios sectores de las comunidades indígenas no cuentan con preparación educativa, situación que los ancla a escenarios de marginación y ello desencadena, entre otras situaciones, que tres cuartas partes de las y los trabajadores indígenas hoy se desempeñan en la economía informal.





Recordó que actualmente hay 417 mil 603 personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena en el Estado de México de acuerdo con el Censo más reciente de INEGI; mexiquenses que exigen, con justa razón, la aplicación de políticas públicas tangibles, palpables, subrayó.





Y el legislador, apuntó que el Grupo Parlamentario de Morena siempre ha sido, es y será un verdadero aliado de los pueblos indígenas y prueba de ello son las acciones legislativas emprendidas en materia educativa, turística y agropecuaria, entre otras.





En su intervención Yesica Janet Rojas Hernández, diputada de Morena de Valle de Chalco, precisó que el sector público en general tiene una gran deuda con los integrantes de los pueblos indígenas y para saldarla, enfatizó, se requiere trabajar de manera coordina e impulsar estrategias que surjan a partir de escuchar y atender sus planteamientos y exigencias.





’Quiero que sepan que cuentan con este Congreso y en específico con las y los diputados de Morena’, dijo.





Por su parte Mónica Álvarez Nemer, también legisladora de la 4T y vecina de Toluca, recordó que los vecinos de pueblos originarios fortalecen nuestra cultura, tradiciones y costumbres todos los días.





Subrayó a los asistentes, que la ’Casa del Pueblo’ siempre estará abierta y a su disposición y pronunció a favor de que las y los diputados e integrantes de los pueblos originarios realicen mesas de trabajo permanentes, con el objetivo de ir desahogando los pendientes que hay en materia legislativa.





A la vez que, también se pronunció a favor de trabajar de manera conjunta por las y los niños de los pueblos originarios.





Mientras que, Ausencio Valencia Largo, titular del Colectivo Intercultural de Pueblos indígenas del Estado de México, lamentó que presidentas y presidentes municipales mexiquenses no acaten la ley que mandata crear Direcciones de Asuntos Indígenas, instancias públicas que en teoría deben velar por sus intereses y derechos.





A nombre de los pueblos indígenas Valencia Largo enfatizó que en el Estado de México se han registrado algunos avances en materia legislativa, pero éstos no se han traducido en un respaldo institucional verdadero para los pueblos originarios, ya que las áreas ejecutivas municipales y estatales no cumplen con su obligación.