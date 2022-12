En Edomex 10 feminicidios opacan 560 mil tarjetas del Salario Rosa: Horacio Duarte

Ecatepec, Méx, 28 de noviembre 2012.- En el Estado de México la marca PRI esta muy desgastada muy desprestigiada y Morena se encuentra bien posicionada en la percepción de los mexiquenses, señaló Horacio Duarte, quien agregó que uno de los retos de la agenda pública de la 4T es garantizar ayudar a por lo menos 3 millones de mujeres, ya que 10 feminicidios opacan 560 mil acciones de un programa para mujeres, como lo es el Salario Rosa.





El ex representante de Morena ante el INE en compañía de la diputada Azucena Cisneros Coss celebraron una conferencia de prensa donde hablaron sobre las perspectivas del Partido de la Esperanza rumbo al 2023.





Duarte Olivares afirmó que el Estado de México se perfila que la disputa sea entre dos mujeres y el tema de la agenda de las mujeres esta marcando la agenda pública Nacional y la del Estado.





"Yo creo que al final del día Morena va a tener una mejor agenda de lo que serán las políticas públicas para el próximo septiembre en adelante... obvio no desconocemos que hay un programa que ahora le llaman Salario Rosa que quiere hacer ver la percepción de que esa es la panacea del tema de las mujeres cuando en el Estado de México, el feminicidio no se ha disminuido porque haya Salario Rosa", enfatizó.



Declaró que de acuerdo con los datos estadísticos no hay correlación entre la gran imagen que tiene el Salario Rosa respecto a la disminución de feminicidios. "Contrastar datos contra datos".





El ex titular de Aduanas sostuvo que en este tema Morena y su coalicion o alianza tendrán que plantear políticas que atiendan integralmente no a 560 mil mujeres, sino alrededor de 3 millones de mujeres, ya que existen de acuerdo al censo aproximadamente 9 millones de mujeres en la entidad, pero hay que descontar alrededor de 6 millones menores de 18 años. "Ese es el reto" ampliar el número de beneficiadas.





Frente a los representantes de los medios de comunicación indicó que en algunas encuestas Morena va alrededor de 20 puntos arriba en contra de su más cercano competidor; sin embargo, puntualizó que no van a descuidar ninguno de los 125 municipios del Estado, ya que hoy a diferencia del 2017 el partido guinda tiene presencia permanente en todo el territorio estatal.





"Estamos revisando los datos municipio tras municipio, donde gobernamos...digo si vamos a potenciar hay que revisar si hay alguna deficiencia, deficiencia que nos pudiera afectar..., pero en terminos generales no las hay... pero insisto no estamos dejando de atender los municipios donde no estamos... por ejemplo a pesar de que no retuvimos Naucalpan y Tlalnepantla hay una presencia impresionante. Las mediciones que tengo de Naucalpan y Tlalnepantla vamod arriba...en Izcalli vamos 20 puntos arriba", dijo.





Confío en la fuerza del Partido de la Esperanza ya que en la Elección Interna de Morena se afiliaron 600 mil mexiquenses.





Puntualizó que tras el anunció de que la maestra Delfina Gómez sería la coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T, iniciaron a trabajar internamente, por medio de reuniones con todos los equipos referentes de Morena en el estado de México, para no excluir a nadie y que se sumaran clara, abierta y expresamente a la Batalla Maestra. "Esa parte esta resuelta".





A la vez que informó que Morena esta buscando ir en alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, mientras que perciben un animo muy impresionante de los ciudadanos a favor de Morena.





Subrayó que la Cuarta Transformación busca que el Edomex avance, mientras que la alianza PRI-PAN-PRD pretende frenar el desarrollo de la entidad.





También, consideró que la elección del 2023 se va a definir entre las dos grandes coaliciones; no obstante, en el PRI se observan grandes diferencias ya que aún no han sanado internamente tras el nombramiento de su coordinadora de la defensa del Estado de México.





Y por último, precisó que un factor fundamental en la entidad es la participacion de la gente, ya que de acuerdo a las encuestas 8 de cada 10 mexiquenses quieren un cambio.