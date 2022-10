En Ecatepec niños se quedan sin asesoría de educación especial

Ecatepec, Méx., a 12 de octubre de 2022. En la primaria Benito Juárez, ubicada en la zona marginada de Texalpa, en la Sierra de Guadalupe, al menos 11 niños con algún tipo de discapacidad se quedaron sin asesoría de educación especial, luego de que el Gobierno del Estado retirara en este ciclo escolar a personal de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).



La directora del plantel, Dolores Tejeda explicó que la unidad está conformada por un terapista de lenguaje, un docente de apoyo de aprendizaje, un trabajador social, un psicólogo y la directora del servicio, quien por lo regular es una profesionista de la Educación Especial.



Desde hace años, a su escuela acudía una Docente de Apoyo de Aprendizaje, aunque lo que se pedía cada año es contar con todo el equipo completo para atender las necesidades de los alumnos en estas condiciones, por lo que a este plantel llegaban padres de familia de diversas comunidades en busca de una alternativa de educación para sus hijos o hijas con discapacidad.



Sin embargo expuso, que en lugar de que llegara un equipo completo, con el que un tiempo trabajaron en línea, a partir de este ciclo escolar, solo tuvieron reporte de autoridades escolares que el servicio había sido re zonificado y ya no habría docente para educación especial en ese plantel, porque tienen una vigencia en las escuelas.



’Aquí se les recibe, en ese ejercicio de ser incluyentes, de dar una educación igual para todos, se reciben a todos los niños; así debería ser en todas las escuelas, pero desafortunadamente ahora nos quedamos solos, el equipo de USAER ha sido retirado’, denunció.



La primaria da servicio a colonias como La Palma, La Virgen, Texalpa, Benito Juárez Primer, Segunda y tercera sección, comunidades marginadas ubicadas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe.



La directora del plantel, señaló que el motor de estas escuelas es recibir a todos los niños, incluyendo a los que tienen alguna discapacidad y las madres están conscientes que debido a sus múltiples barreras no van a aprender al mismo ritmo que el resto, pero ’los niños están socializando, son parte de la comunidad y los compañeros aprenden que el de junto es su compañero, es su igual, y se dan a la tarea de cuidarlos y protegerlos’.



Ana Edith Suárez, madre de familia, pidió al Secretario de Educación que se voltee a ver a los niños de estas comunidades de Ecatepec. ’Mi hija Samantha tiene retraso motriz y problemas de lenguaje, con USAER avanzó mucho pero ahora ya retiraron a la docente, estaban al pendiente de los niños y los dejaron’.



Ante esta situación, el diputado Faustino de la Cruz Pérez, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura local pidió la intervención del Secretario de Educación, Gerardo Monroy para buscar alternativas que permitan atender a estos niños con necesidades especiales.



’La educación debe ser incluyente, es urgente que se busquen opciones para estos pequeños, que no pueden quedar fuera del sistema educativo y cuyos padres carecen de recursos para darles una atención privada, apelamos a la sensibilidad del Secretario de Educación para que sean atendidos de manera pronta’, apuntó el diputado de Ecatepec.