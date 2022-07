En Coacalco lanzan petardos durante asambleas para elegir consejeros

Ecatepec, Mex., a 31 de julio de 2021. En el Estado de México, se realizan 41 asambleas en distritos federales, para elegir a 205 consejeras y 205 consejeros que serán representantes en el Congreso Nacional de Morena, máximo órgano de dirección política del partido, tan solo en Ecatepec serían 60.



En Coacalco, se registraron incidente en el centro de votación de la explanada municipal donde cinco jóvenes ajenos al proceso, lanzaron tres petardos en distintos momentos y huyeron, lo que provocó inquietud en la gente, aunque no se registró ningún lesionado pero también prevaleció la desorganización.



En la explanada de San Cristóbal Ecatepec, antes de la apertura de casillas, había unas tres mil personas y al medío día las filas superaban los 7 mil militantes y simpatizantes.



Y así durante el transcurso de la jornada se mantuvo la afluencia.



El diputado Faustino de la Cruz celebró la gran afluencia de personas, que dijo será una jornada histórica que no se había visto nunca en el Estado de México en la toma de decisiones de un partido.



’Esto muestra la madurez política, la conciencia que están adquiriendo los ciudadanos y desde luego la simpatía que tienen con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el partido mismo y el ánimo de participar para transformar el Estado de México’, aseveró el legislador morenista.



Consideró que los ciudadanos deben de actuar de manera libre y voluntaria, sin que se ejerzan presiones contra trabajadores administrativos por parte de gobiernos para acarrear votos, pues estas prácticas deben erradicarse.



’El cambio verdadero se hace con conciencia, con voluntad, con participación y los compañeros o ciudadanos pueden organizarse para movilizarse, pero no en una coacción de voto como se pretende hacer desde otras instancias en este caso de gobierno con condicionamiento y dádivas, eso no puede darse, la participación debe ser libre’, apuntó.



El diputado Camilo Murillo indicó que las asambleas distritales son parte de la democracia abierta de Morena, que permite a la gente acudir a votar de manera libre con convicciones de izquierda, y avanzar hacia una transformación en la entidad.



En Toluca, desde temprana hora y a lo largo del día se mantuvo una afluencia de miles de simpatizantes en el centro de votación de la Alameda de Toluca para emitir su voto y elegir a las y los delegados que participarán en el III Congreso Nacional Ordinario.



Los organizadores señalaron que el proceso interno destaca por la amplia participación de la militancia, y que nunca había generado tanto entusiasmo en la capital mexiquense, donde prevaleció la presencia de mujeres en una jornada pacífica.