En breve, equipo de Menchaca exhibirá las verdaderas condiciones en las que el PRI deja Hidalgo

Obras entregadas sin concluir, cuentas por pagar y funcionarios que encubrieron irregularidades son sólo una parte de los hallazgos realizados por el equipo de transición del gobernador electo Julio Menchaca, quien en septiembre próximo comenzará la primer administración de alternancia en la entidad tras casi un siglo de ser gobernados por el mismo partido.



Las irregularidades, de las cuales derivará la integración de denuncias contra diversos funcionarios, no son nuevas en los procesos de entrega-recepción, pues incluso el mismo Omar Fayad, en su momento, evidenció cómo el exmandatario José Francisco Olvera adeudaba a proveedores un pasivo de más de 5 mil millones de pesos, entre otras anomalías que las autoridades federales con el tiempo sacaron a relucir.



Por lo pronto fue Guillermo Olivares Reyna -quien podría ser el próximo secretario de Gobierno- el que comuinicó que será en poco tiempo que se entregue un diagnóstico sobre el estado que guarda la administración de acuerdo con las mesas de trabajo celebradas entre el equipo de transición y las autoridades salientes durante las últimas semanas.



Aunado a las referidas mesas, los mecanismos de denuncia compartidos en redes sociales también habrían aportado información valiosa sobre el manejo de diversas instituciones por parte de los funcionarios, lo que enfrentaría al nuevo gobierno con la versión ’oficial’ de Hidalgo.



Medios que ya han tenido acceso a informes preliminares del equipo de transición han revelado observaciones millonarias, obras que supuestamente están terminadas, al menos en papel, pero que en realidad quedaron inconclusas, proveeedores a los que se les adeudan pagos, así como irregularidades que fueron del conocimiento de diversos funcionarios pero que no fueron turnadas a Contraloría como correspondía, etc.