En 2023 Alfredo del Mazo va a entregar el Edomex apegado a la ley y de forma pacífica: Horacio Duarte

Horacio Duarte Olivares, ex Presidente de MORENA en el Estado de México, confió en que en 2023 se hará cumplir la voluntad de las y los mexiquenses y no habrá mano negra del actual gobierno del estado.



’Yo confío en que el gobernador Alfredo del Mazo va a saber entregar el estado totalmente apegado a la ley.



Que no va a intentar meterse en el proceso electoral y que el día 16 de septiembre del 23 hará la entrega pacífica, ordenada y una transición correcta del gobierno Estatal sin ningún enfrentamiento’, aseguró Duarte Olivares.



También, anunció que la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde rumbo a la elección de 2023 está por concretase para impulsar el desarrollo del Estado de México.



’Mientras la oposición se une contra las y los millones de mexiquenses que diariamente sufren la inseguridad, la falta de atención médica, la falta de agua y la ineficiencia del transporte público en el Estado de México, nosotros estamos en pláticas para concretar una alianza con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde’, aseguró Horacio Duarte.



El también ex representante de MORENA ante el INE advirtió que la alianza opositora está perdida en sus ambiciones políticas y no en el bienestar de la gente.



’Lo he dicho: la alianza PRI, PAN y PRD tiene como único propósito atacar a Morena y tratar de conservar sus redes de poder y corrupción en el EdoMéx, en cambio nuestro Movimiento busca transformar la vida de las y los mexiquenses, eso nos diferencia’, reiteró el ex titular de Aduanas México.



’MORENA es la fuerza política más votada en el Estado de México, por eso están furibundos y enardecidos al ver que en las encuestas contamos con el apoyo de las y los mexiquenses.



Y no solo lo vemos en las encuestas que nos dan ventaja de 20 puntos, sino en el buen ánimo de la gente de los más de 50 municipios que ya hemos visitado y donde están listos para levantar la voz y optar por el cambio, por nuestro Movimiento’, finalizó Horacio Duarte Olivares.