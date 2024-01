Iniciando año y con ello el aumento del salario mínimo en el país que llegó a los 7 mil 500 pesos mensuales, las empresas tendrán que acatarse para aumentar los sueldos de los trabajadores.



En 2024, el porcentaje de incremento del salario mínimo se basará en un crecimiento de 27.40 pesos por el Monto Independiente de Recuperación (MIR) y un aumento del 6% por fijación. El MIR es un monto en pesos destinado a recuperar el poder adquisitivo de la referencia salarial.



La aprobación de este incremento consideró varios aspectos, como el crecimiento económico del país en el último año, las revisiones de salarios contractuales, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo en 2023 y el salario base de cotización de las personas aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros factores.



El salario mínimo general aprobado será de 248.93 pesos diarios por jornada de trabajo. Sin embargo, en los 45 municipios que forman parte de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), este será de 374.89 pesos diarios.



La ZLFN es un programa destinado a promover el desarrollo en una región conformada por municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que tienen frontera con Estados Unidos. Este programa incluyó un aumento al doble del salario mínimo en 2019. En ese año, el salario mínimo general experimentó un incremento histórico del 16%, pasando de 88.36 a 102.68 pesos diarios, y se estableció una referencia especial para la ZNLF, con un monto equivalente a 176.72 pesos diarios.



Según estimaciones de firmas de consultoría, si la tendencia de aumento del salario mínimo observada en los últimos años continúa, para el año 2025 este referente equiparará los sueldos en puestos de nivel de entrada en muchas empresas en el país.



Con un incremento del 20% este año, el salario mínimo será de 248 pesos diarios en la mayor parte del país, lo que equivale a 7,567 pesos al mes. Con este aumento, el salario mínimo se acerca ya a varios sueldos de niveles de entrada y medio en el país. Especialistas opinan que esta tendencia desafiará las estructuras salariales actuales.



De acuerdo con la Encuesta de Compensación de AON, de mantenerse la tendencia actual de aumento al salario mínimo, para el 2025 la referencia salarial prácticamente equiparará a los sueldos de nivel de entrada a nivel nacional.



’El gran impacto es que la oferta de valor diferenciadora que traían las empresas se ve afectada. Las empresas, en el ánimo de ser atractivas y competitivas, han hecho un esfuerzo por dar incrementos superiores a lo que tenían presupuestado. A raíz de esto hemos visto un fenómeno interesante, el pronóstico de incremento de salario para personal sindicalizado es más alto que para el resto de los empleados’, apunta Rocío Hernández.



Para la especialista, los incrementos al salario mínimo y el interés de algunas empresas por mantener una compensación superior a dicho referente han provocado que, en las mismas posiciones, el personal sindicalizado tenga una remuneración superior a la de la fuerza laboral que no tiene representación gremial.



’Por ejemplo, un técnico mecánico no sindicalizado tiene un sueldo promedio de 16,730 pesos al mes, pero si eres sindicalizado, la remuneración asciende a los 17,665 pesos. El impacto va muy alineado también con prestaciones y el trabajador se cuestiona qué le conviene más, estar sindicalizado o no’, expone la especialista.



A finales de 2018, el Gobierno Federal puso en marcha una política de recuperación del salario mínimo. Desde esa fecha, la remuneración básica ha pasado de 88.36 a 248.93 pesos diarios a nivel general. En términos reales, este referente ha crecido 110% en el sexenio.



’Las empresas tienen que cambiar su estructura salarial por este tema, y eso va a tener un impacto directo en las compañías’, afirma Nelson Bravo, director de Compensaciones de Mercer México. Los sueldos de nivel de entrada sí han tenido crecimiento, pero no a la par del salario mínimo.



Desde la perspectiva del especialista, la tendencia que sigue la remuneración básico frente a los sueldos más bajos en las estructuras salariales, obliga a las empresas a pensar en ’todos los componentes de compensación’ y apostar por una compensación variables como parte de su oferta de valor.



Según la Encuesta de remuneración total de Mercer, el 51% de las compañías en el país ha hecho ajustes a sus estructuras salariales debido al impacto que ha ocasionado la serie de incrementos al salario mínimo en sus tabuladores.



'El mejor incremento que puede hacer una empresa es en la parte variable, porque si esto es bien diseñado, hablamos de un bono que es sostenible, porque pagas por llegar a metas o retos, y esto se va directamente al bolsillo del empleado', opina Nicolas Bravo.