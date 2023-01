Empleado de Universidad de Sotavento de Orizaba se debate entre la vida y muerte.

Tras caer de un techo al interior de la oficina de secretaria de la escuela primaria Sotavento, un empleado se debate entre la vida y la muerte tras sumirse el techo que está en muy malas condiciones y caer al suelo resultando gravemente lesionado, el pasado viernes.



El masculino presentó severas fracturas en distintas partes del cuerpo y está grave en un hospital.

Tras este fatal accidente, los padres de familia se encuentran temerosos y muy molestos, ya que les puede pasar algo a sus pequeños que acuden a esta escuela primaria particular, y se hunda el techo de algún salón de clases les caiga y pase una desgracia. Algunos inconformes dieron a conocer que el director, José Francisco Benítez Manzur, se niega a qué Protección Civil se entere e investigue el accidente y supervise el estado del inmueble, incluso ha manejado los hechos sigilosamente para evitar lo obliguen a reparar el edificio de esta escuela particular ubicada en la colonia El Espinal de Orizaba.

Se prevee que este lunes 9 de Enero del 2023 los padres de familia acudan a la Dirección y se reunan para tratar de hablar con el director, ya que hasta el momento no ha informado a los padres de familia los hechos ocurridos el pasado viernes por la mañana.



Cabe destacar que es una escuela particular, donde sus colegiaturas son bastante altas en pago, tanto de inscripción como material que solicitan.



Es por ello que los padres de familia piden a las autoridades educativas tomen cartas en el asunto, por qué no es posible que esté en esas condiciones la estructura de la supuesta escuela y no esperar que suceda algo y después reparar toda la estructura de la escuela.