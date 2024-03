La gran estrella de la noche de la 96 entrega de los Premios Oscar, fue Emma Stone, quien ganó la estatuilla a la Mejor Actriz por su participación en "Poor Things", y con ello ganó el segundo Oscar en su carrera. Emma subió al escenario y lo primero que hizo fue decir que su vestido estaba roto e incluso lo dijo entre lágrimas. Luego, la actriz dio su discurso, en el que aprovechó para agradecer el reconocimiento su trabajo en la película, así como a la producción y su familia.

“No puede ser, estoy ganando mi segundo Oscar y se me rompió el vestido, luego no sé porqué no tengo voz y quiero disimular que esas dos cosas no me preocupan... No se trata sobre mí, sino sobre un equipo que se unió para hacer algo más maravilloso que la suma de sus partes. Estoy muy honrada de compartir esto con todos los integrantes del equipo, con cada persona que puso su amor y su cariño, siempre voy a estar agradecida, y sólo quiero agradecer a mi familia, y a mi hija que cumplirá tres años en tres días”, dijo Emma Stone.