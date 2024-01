Emite secretaría de Turismo recomendaciones para volar en globo aerostático en Teotihuacán

TEOTIHUACÁN, Estado de México.- Una de las actividades de turismo de aventura que ofrece el Valle de Teotihuacán es el vuelo en globo aerostático, pero antes de volar, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México invita a conocer las recomendaciones para vivir una experiencia segura.



Previo a contratar el servicio, las y los visitantes deben revisen que el prestador cuente con certificado de aeronavegabilidad; los globos cuenten con matrícula; los pilotos tengan su licencia vigente emitida por la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, así como su certificado médico y la póliza de seguro de viajero vigente.



Esta actividad, que forma parte del turismo de aventura, no es recomendable para mujeres embarazadas, niñas o niños menores de tres años y personas con enfermedades cardiovasculares.



Asimismo, es importante tomar en cuenta que no se permite ingerir bebidas alcohólicas y fumar durante el vuelo. El prestador de servicios turísticos está obligado a no dejar subir al globo aerostático a aquellas personas que vayan en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga.



Los globos aerostáticos que sobrevuelan el Valle de Teotihuacán tienen permitido elevarse a no más de 800 metros y las canastillas deben sostener alrededor de mil kilos.



Esta experiencia de aventura se realiza en la mañana entre las 06:30 y 08:00 horas ya que es la temperatura ideal y el viento es suave, elementos perfectos para el vuelo y que permiten una vista excepcional de la zona arqueológica de Teotihuacán y de algunos municipios como San Martín de las Pirámides, Acolman, Otumba y Ayapango, entre otros.



Para conocer más detalles de los lineamientos de vuelo en globo pueden consultar: https://turismo.edomex.gob.mx/sites/turismo.edomex.gob.mx/files/files/vuelo_en_globo.pdf.