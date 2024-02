Emite GEM convocatoria de preinscripciones para ciclo escolar 2024-2025

TOLUCA, Estado de México.- Para garantizar el acceso a la educación de calidad para todas y todos, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), anuncia la apertura del periodo de preinscripciones en línea para el ingreso a primero, segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, mediante el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), que funcionará del 06 de febrero al 19 de marzo en el portal electrónico www.edomex.gob.mx.



Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI, convocó a madres, padres y tutores para que participen activamente en este proceso, destacando que este trámite es crucial para asegurar que cada niño y niña tenga la oportunidad de iniciar y continuar su camino educativo.



’Para el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, la educación es la clave para el acceso a una vida digna y con bienestar, además de una herramienta para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, por lo que esta convocatoria es parte de las acciones que salvaguardan el derecho de las niñas, niños y jóvenes mexiquenses a la educación’, dijo.



El Secretario informó que en este proceso participan las escuelas públicas de educación básica de los Subsistemas Estatal y Federalizado, en los 125 municipios de la entidad, y se recomienda realizar el proceso en una computadora para descargar e imprimir su ficha de preinscripción y posteriormente consultar los resultados con el folio y CURP.



Al ingresar al portal electrónico deberán leer los términos y condiciones para el tratamiento de los datos personales; además de tener a la mano los siguientes documentos: CURP y acta de nacimiento del aspirante; el nombre de cinco escuelas cercanas a su domicilio, incluyendo municipio, colonia o localidad donde se ubica, así como el correo electrónico de la madre, padre de familia o tutor.



En caso de que la o el menor cuente con hermana(o) gemela(o), o que ingrese al mismo grado, deberá realizar un trámite para cada uno, o bien, si tiene hermana(o) en alguna de las escuelas seleccionadas como opciones, deberá proporcionar CURP al momento de realizar el trámite.



Para primer grado de preescolar, los menores nacidos en 2021 deberán tener tres años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2024; para segundo, los nacidos en 2020, con 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 20224 y para tercero, los nacidos en 2019, con 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024.



Las y los alumnos que actualmente cursan primer o segundo grado y desean permanecer en la misma escuela no tienen que realizar el trámite vía internet en el SAID.



También se utilizarán como criterios para la preinscripción: tener hermana (o) en 1° o 2° grado, inscrito en la escuela y en el turno que elijan como opción; así como la colonia o localidad reportada como domicilio.



Las fechas para el registro en preescolar, serán de acuerdo a la letra inicial del primer apellido: A-B-C-D, 6 y 7 de febrero; E-F-G-H-I, 8 y 9 de febrero; J-K-L-M, 12 y 13 de febrero; N-Ñ-O-P-Q-R, el 14 y 15 de febrero; y S-T-U-V-W-X-Y-Z, 16 y 19 de febrero.



Para primer grado de primaria, deberán realizar el trámite los alumnos nacidos en 2018, que cuenten con seis años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2024 con edad mínima. Se priorizará si tienen hermana (o) entre 1º y 5° grado, inscrito (s) en la escuela y en la colonia o localidad reportada como domicilio.



Las fechas de registro en primaria, serán de acuerdo a la letra inicial del primer apellido: A-B-C-D, 20 y 21 de febrero; E-F-G-H-I, 22 y 23 de febrero; J-K-L-M, 26 y 27 de febrero; N-Ñ-O-P-Q-R, 28 y 29 de febrero, y S-T-U-V-W-X-Y-Z, 1 y 4 marzo.



En el caso de ingreso a primer grado de secundaria general o técnica, podrán realizar el trámite los menores con máximo 14 años y 2 meses de edad, y en telesecundaria, quienes tengan máximo 15 años y 11 meses de edad. Si la o el menor cuenta con hermana(o) en primero o segundo grado inscrita(o), deberán ingresar la CURP al momento del registro.



Las fechas de preinscripción en secundaria, serán de acuerdo a la letra inicial del primer apellido: A-B-C-D, 5 y 6 de marzo; E-F-G-H-I, 7 Y 8 de marzo; J-K-L-M, 11 y 12 de marzo; N-Ñ-O-P-Q-R, 13 y 14 de marzo, y S-T-U-V-W-X-Y-Z, 15 y 19 de marzo.



Los resultados serán publicados en el Portal del Gobierno del Estado de México y en cada una de las escuelas participantes, el 2 de agosto de 2024.



Al seleccionar una escuela, la o el aspirante podrá ser asignada(o) al turno matutino o al vespertino en alguna de sus cinco opciones o, en su caso, la más próxima a su domicilio, considerando los lugares disponibles en cada plantel y la demanda de sus opciones.



Es importante guardar o imprimir la ficha de preinscripción para consultar los resultados de la o el menor, la selección de preferencia al turno vespertino, no garantiza la asignación. La falsedad de la información generará que se cancele la preinscripción de la alumna (o) solicitante.



Mientras menos escuelas se proporcionen como opciones, mayores posibilidades existen de ser asignado a una opción que no solicitó.



Para más información se pueden comunicar al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM): 800-696-9696; al Departamento de Información o Sistemas: 722-214-7258 y 722-167-0473 o bien escribir a los correos electrónicos del subsistema estatal: said.preescolar@edugem.gob.mx, said.primaria@edugem.gob.mx y said.secundaria@edugem.gob.mx.