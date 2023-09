Embarra a Xóchitl irregular de departamento y la compra de uno a cartel inmobiliario

Xóchitl Gálvez, candidata del Frente Amplio por México para las elecciones presidenciales de 2024, se encuentra en medio de controversia debido a alegaciones de irregularidades en la venta de una de sus propiedades y la adquisición de una residencia de lujo durante su periodo como alcaldesa de la Miguel Hidalgo (2015-2018). Dichas acusaciones implican una posible trama de corrupción



En su momento, Xóchitl Gálvez había prometido donar su departamento de las Lomas de Chapultepec al Colegio Salesiano si no terminaba su periodo como delegada; sin embargo, no terminó y el 15 de marzo de 2018 dejó su cargo para irse al Senado de la República, sin donar dicho domicilio.



En el video, Víctor Hugo Romo también señala que Xóchitl Gálvez simuló una compraventa del departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo.



De acuerdo con un reportaje de Daniela Barragán publicado en Sin Embargo, la casa habría sido puesta a la venta en agosto de 2018 y seis meses después la vendió a su compañera panista Gómez del Campo por ocho millones de pesos, sin embargo, el domicilio nunca figuró en las declaraciones patrimoniales de la sobrina de Calderón Hinojosa, quien sólo precisa tener un departamento adquirido el 1 de enero de 2019 por cinco millones de pesos.



En el año 2017, ya como alcaldesa, Gálvez dio los permisos para la construcción del complejo ubicado en Sierra Santa Rosa 62―llamado por Romo como ’la casa de la corrupción’ o ’la casa roja’―, que presuntamente tendría un valor de 75 millones de pesos.



No obstante, en el 2020, ya con el morenista como alcalde y la obra terminada, se le negó el permiso de Uso y Ocupación debido a que estas residencias supuestamente eran ilegales. Actualmente, con el panista Mauricio Tabe en el poder, Gálvez aún no ha podido obtener la documentación que le permita habitar legalmente la construcción.



El reportaje de Sin Embargo también documenta que en dicho complejo Gálvez compró uno de los departamentos por 9.8 millones de pesos, mismos que habría pagado 1.3 millones en efectivo y el resto por un crédito hipotecario que terminó de pagar en un año, en donde puso como la misma propiedad que nunca entregó a los salesianos y que supuestamente había vendido a Gómez del Campo.



En el clip, Víctor Hugo Romo señala que Xóchitl Gálvez ―aún con el conocimiento de que era ilegal― compró uno de los departamentos en el complejo residencial y además obtuvo un descuento de cinco millones de pesos que, con todo y rebaja, era una cantidad superior a lo que ganaba anualmente como senadora (1.4 millones de pesos).



’Xóchitl Gálvez, Móchitl Gálvez autorizó, dio los permisos, autorizaciones de construcción de su propia casa y desarrollo inmobiliario.Toleró que fuera chueca, la compró con un descuentazo, o sea fue gracias al moche, esto se llama tráfico de influencias y una evidente red de corrupción que construyó cuando fue gobernante’, indicó Romo.



Y es que mientras estuvo como delegada de Miguel Hidalgo,Xóchitl Gálvez, otorgó permisos a por lo menos 10 desarrollos inmobiliarios que a su vez, contrataron a sus empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI).



Así lo aseguró el exalcalde de dicha demarcación, Víctor Romo, en entrevista con Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas.



El pasado 17 de julio el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para acusar a la panista, cuyo nombre no se menciona, por supuesto enriquecimiento ilícito. El diputado federal por la Circunscripción 4 de la Ciudad de México afirmó que hay una discrepancia en los ingresos declarados por la senadora Gálvez Ruiz.



Manuel Alejandro Robles aseguró que Xóchitl Gálvez es la presunta líder del denominado ‘Cártel inmobiliario’ en la Ciudad de México, el caso de corrupción que envuelve a distintos políticos y exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez en dicha entidad.



El señalamiento se debe a que la senadora, cuando fungía como delegada en Miguel Hidalgo, autorizó la construcción de inmuebles, mismos que contrataron a la empresa de Gálvez, lo que pudo haber generado evasiones fiscales.







’[…] en 2002, en su declaración patrimonial, no declaró más de 600 mil pesos en cuentas bancarias y no reportó que es accionista o propietaria de las dos empresas que tiene. Hemos dado parte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)’, expuso Robles.





Según Robles Gómez, algunos de los contratos entre las empresas de la senadora y las dependencias del Estado se realizaron durante su tiempo en la administración pública.



’Veamos si es cierto que pagó los impuestos, a ver si es cierto que esos contratos no han sido resultado de los edificios de toda esta gente que autorizó en la Miguel Hidalgo estas licencias, y se logra deslindar de lo que es la mafia azul (‘Cártel inmobiliario’) en la Ciudad de México’, puntualizó el diputado de Morena contra Xóchitl Gálvez.Con información de SIN EMBARGO | POLEMÓN | INFOBAE