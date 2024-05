Ellos son los 10 peores alcaldes de Hidalgo este 2024

Como resultado del segundo ejercicio cuantitativo de evaluación de desempeño de alcaldes en Hidalgo, para este 2024 fueron un total de 17 quienes obtuvieron calificaciones inferiores a los 40 puntos sobre 100 posibles, lo que los coloca como los peores entre los ya reprobados según el EARanking Alcaldes Hidalgo 2024.



El estudio es el segundo de su tipo que se realiza en la entidad y se compone de 5 dimensiones: Economía, Finanzas, Seguridad, Salud y Social, para los cuales fueron ocupadas 14 fuentes de información cuyas variables fueron calculadas según variación con gestiones anteriores, medias estatales y nacionales, etc. Toda la información ocupada es consultable, así como el estudio repetible en el tiempo y replicable para otras entidades del país.







1. Ricardo Josué Olguín Pardo | Francisco I. Madero | PANALH



Con sólo 28.75 puntos sobre 100 evaluables, el alcalde de Francisco I. Madero es el que peor desempeño ha tenido durante su gestión de la presente generación de presidentes municipales hidalguenses.



Y es que no sólo en todos los indicadores hubo retrocesos, sino que en los de Salud y Social, Olguín Pardo obtuvo cero puntos de calificación al duplicar las incidencias negativas de las variables.



Su pésima administración del recurso público también es de destacar, pues disminuyó hasta en una tercera parte la Inversión Pública, al final del ejercicio no ejecutó más de una décima parte de su recurso y todos sus contratos, según informó la misma alcaldía, se otorgaron de forma restringida, es decir, o vía Adjudicación Directa o mediante Invitación a Cuando Menos 3, evitando las licitaciones públicas. Para su fortuna, dado el tamaño de la muestra auditada por el ASEH en el ejercicio 2022, los recursos con probable quebranto a las arcas públicas fueron de apenas 1.3 millones, los que se mantienen vigentes.



En materia de inseguridad hubo un incremento en Extorsiones y en Robo a Negocios.



En el rubro económico la disminución de Unidades Económicas fue 8 veces superior a la media nacional.





2. José Ramón Amieva Gálvez | Mixquiahuala | Morena



José Ramón Amieva , quien hasta hace un par de años creía tener las tablas para gobernar la entidad luego de haber suplido en el último tramo la desastrosa gestión de Miguel Ángel Mancera en CDMX, terminó siendo pólvora mojada. Qu actualmente no aspire a ningún cargo de elección no es sorpresa si se atiende que sólo obtuvo 31.5 puntos sobre 100 evaluables en el EARanking 2024.



En materia económica tuvo retrocesos notables, medido respecto la media nacional, especialmente en generación de empleo formal. En Salud tampoco le fue bien en la variable de defunciones fetales.



El alcalde de Mixquiahuala tampoco dio un uso correcto al recurso público. De entrada, disminuyó también la Inversión Pública como proporción de los Ingresos respecto su antecesor, además de aumentar en más de 12 veces el monto sin ejecutar a finales de año. Se olvidó de licitar para entregar los contratos públicos de manera restringida y aún tiene más de 5 millones por comprobar ante la Auditoría Superior del Estado (ASEH), lo que incluso podría llevarlo a perder su libertad como otros alcaldes.



Pero en seguridad fue donde le fue peor. Las extorsiones se cuadruplicaron en su mandato y el Robo a transeúntes en la vía pública mostró un crecimiento exponencial. Los Robos a negocio tampoco se quedaron atrás en cuanto al crecimiento de incidencias.





3. Salvador Jiménez Calzadilla | Tepeji del Río | GPI



Salvador Jiménez Calzadilla, alcalde de Tepeji del Río perteneciente al GPI, tuvo también una de las peores administraciones de la entidad según las fuentes oficiales recopiladas por el EARanking 2024.



En materia Social es donde tuvo el peor desempeño, pues el cúmulo de condiciones de la región permitieron que de haberse registrado sólo3 defunciones por hambre en 2020, la cifra se elevara a 11 al cierre de 2022. También tuvo poca atención en la Salud, pues aumentaron los decesos fetales y lo mismo hicieron las Extorsiones en cuanto al rubro de inseguridad.



Como no podía ser de otra forma, el manejo del erario también tuvo severas insuficiencias. Disminuyó la Inversión Pública, ni siquiera reportó los sobrantes a final de año, y tres por cada 4 pesos gastados los entregó de forma discrecional en las contrataciones. Ante la Auditoría tiene más de 41 millones de pesos por comprobar, ello sin mencionar la suma de 58 millones que ya había devuelto a la Hacienda Pública para no ser procesado, lo que hace pensar que su nombre será escuchado por mucho tiempo más al menos en la sección policíaca.





4. Elías San Juan Sánchez | Yahualica | GPI



No es de extrañar que entre los peores alcaldes de Hidalgo se encuentre el hoy preso Elías San Juan Sánchez, perteneciente al GPI. Y es que su posición en el EARanking no obedece sólo al uso que hizo del erario sino a que por increíble que parezca, también quedó a deber en otros rubros en igual o peor forma.



En materia económica por ejemplo, la proporción de comercios que dejaron de funcionar hasta el cierre de 2023 fue 11 veces superior a la media nacional, encima que teniendo sólo 4 empleos formales que cuidar en su región, perdió 3.



Coinciden con su gestión, respecto el último ejercicio de la administración que le antecedió, la aparición de Homicidios Dolosos y Extorsiones. En materia de Salud también se empeoraron las cosas.



Además de haber disminuido la Inversión Pública y de entregar los contratos de manera discrecional tanto para Adquisiciones como para Obra Pública, aún debe responder por más de 29 millones de pesos observados por la Auditoría como probable quebranto, por lo que las cuentas siguen sin salirle.





5. Dante Cárdenas Flores | Santiago Tulantepec | PRI



Dante Cárdenas, alcalde priista de Santiago Tulantepec, se encuentra en la quinta posición dentro de los peores de Hidalgo debido a dos factores. Por una parte, porque si bien mantuvo sin mejorías los rubros de Salud, Social y de Economía, en materia de Finanzas y de Seguridad tuvo sus peores indicadores.



Los Homicidios dolosos y las Extorsiones por ejemplo, se multiplicaron durante su gestión. Incluso los asaltos en la vía pública vieron crecimiento durante su gestión.



Entre sus deficiencias está también la del manejo de los recursos públicos. Como el resto de alcaldes en este grupo, redujo la Inversión pública y aumentó el monto sin ejecutar al final de año, aunque en su caso fue de manera marginal, siendo los otros componentes los que disminuyeron de manera severa el indicador.



Y es que no transparentó la forma en la que asignó los contratos correspondientes a las Adquisiciones, y en el caso de la Obra Pública, según sus reportes, no licitó nada, entregando todo de manera restringida. Aún tiene más de 4 millones por solventar ante la Auditoría Superior.



Las defunciones fetales y las dadas por hambre se mantuvieron igual.