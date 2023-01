Ellos tienen un colmillo largo; nosotros trabajamos duro y unidos: Delfina Gómez

CHALCO, Estado de México.- La maestra Delfina Gómez, precandidata única de MORENA-PT y PVEM a la gubernatura del Estado de México, recorrió mercados y colonias del municipio de Chalco para escuchar a militantes y simpatizantes que le mostraron su apoyo para acabar con 100 años de corrupción en la entidad.



’Vamos muy bien, estamos bien, pero no nos podemos confiar, ellos tienen un largo colmillo para hacer cosas deshonestas; eso provocó que hace seis años nos robaran lo que en derecho nos correspondía. Por eso vengo a decirles a los militantes y simpatizantes que vamos a trabajar duro y que tenemos esa gran oportunidad’, afirmó la maestra Delfina Gómez.



Como lo ofreció el fin de semana en Toluca y Nezahualcóyotl, la maestra Delfina Gómez inició a ras de tierra sus recorridos dirigidos a militantes y simpatizantes, en calles, mercados y colonias, donde fue recibida con gritos de ’¡sí se puede, si se puede!’ a su paso por el tradicional mercado de Chalco donde abundan comercios de legumbres, frutas, carnes, cereales, cremerías, florerías.



Saludando sonriente, Delfina Gómez escuchó las demandas de la militancia y simpatizantes y agradeció su apoyo: ’Es necesario desde el arranque de esta precampaña ir todos unidos, en equipo y no confiarse porque la ciudadanía reclama una luz de esperanza para mejorar sus condiciones de vida’.



La maestra Delfina Gómez se encontró con jóvenes que hace seis años eran niños, cuando desde entonces recorrió esta zona del Estado de México. Les contó su historia como una maestra texcocana que vino desde abajo, como muchos en esta zona olvidada, para pedir a todas y todos que ahora como militantes y simpatizantes de MORENA salgan a ’trabajar con estos principios: coordinación, unión y no confiarnos’.



’Lo que se requiere es unión, es trabajar en equipo para lograr el objetivo que pretendemos y que de esta manera podamos apoyar a la ciudadanía tan desatendida, sobre todo en la Zona Oriente’.



Manifestó que, ’ustedes las personas me dan la fuerza, son quienes me motivan a decir que se puede ¡Claro que se puede!’



Más tarde, en las colonias Covadonga y Juan de Dios, y en la Unidad Habitacional Los Héroes Chalco, la maestra Delfina Gómez, precandidata única, escuchó a cientos de militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, quienes le comentaron de primera mano las problemáticas que aquejan a comerciantes y a las familias mexiquenses, por el abandono actual.



La maestra Delfina Gómez externó ante morenistas su deseo de trabajar juntos, porque solo quien tiene la disposición de servir, ama a su pueblo. Dijo que el amor se transmite no solo con palabras, sino con acciones y solamente amando al pueblo se puede ver y trabajar por todos. ’Esta es nuestra gran oportunidad como simpatizantes y militantes de hacer este cambio y transformación para no seguir igual; por ello me estoy poniendo a sus órdenes en esta etapa de precampaña’.



’¿Cómo no sentirme contenta? Cuando veo que tanta gente se reúne por un clamor de deseo y justicia. Finalmente, el amor que tenemos por nuestra gente es lo que nos hace unirnos y trabajar día con día. Por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros hijos es por ello que nos debemos movilizar’, resaltó la maestra Delfina Gómez.



Dejó en claro que la alianza que encabeza no caerá en provocaciones, para no perder tiempo, porque el objetivo será trabajar por la gente que durante años ha esperado este cambio y prometió regresar en la siguiente etapa de este proceso.