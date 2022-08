Ellos son los magnates que pueden comprar Banamex

Hace unos meses Citigroup anunció la venta de la banca minorista Banamex en México; los magnates que pretenden comprarla son Carlos Slim, Germán Larrea y Carlos Hank González.



De acuerdo con fuentes consultadas por Bloomberg, la carrera por la compra de Banamex podría atraer ofertas de entre 7 mil y 8 mil millones de dólares.



El Grupo Financiero Banamex-Accival fue adquirido en su totalidad 2001 por Citigroup. Posteriormente, se fusionó a las empresas subsidiarias de Grupo Financiero Citibank, fundándose el Grupo Financiero Banamex. En 2016, Banamex anunció que comenzaría a operar bajo el nombre Citibanamex.



Citigroup estimó que la venta podría concretarse para enero de 2023. Hasta ahora, los posibles compradores están caracterizados por ser parte de la lista de magnates mexicanos. Por un lado, se encuentra Carlos Slim, dueño del banco Inbursa, que planea participar en la compra de Banamex en conjunto con otros inversionistas mexicanos.



Según un análisis de Bank of America (BofA), del 9 de agosto, Inbursa tendría ventajas por encima de Banorte, a quien anteriormente había calificado como la mejor opción para adquirir Banamex, pues según el organismo americano, el octavo banco más grande del país por su nivel de activo a junio de este año, cumple con los requisitos impuestos por el Jefe del Ejecutivo, principalmente el que Banamex quede en manos de mexicanos y realizar los menos despidos posibles, destacó la institución.



Añadió que es notable el sólido desempeño del precio de las acciones de Inbursa, que brinda al propietario Carlos Slim una moneda atractiva para buscar una posible adquisición de Banamex.



En esa línea, hasta el primer semestre de 2022, las acciones de Inbursa se han apreciado 53 por ciento y 95 por ciento en los últimos 12 meses, superando a la Bolsa Mexicana de Valores (-10 y -5 por ciento, respectivamente).



De acuerdo con el reporte de ganancias del banco de la familia Slim, hasta la primera mitad del año en curso obtuvo 10 mil 379 millones de pesos, un 21 por ciento más en su comparación interanual, lo que lo colocó como el quinto banco con mayores beneficios netos en dicho periodo.



Frente a los datos, el BofA planteó que Inbursa ahora cotiza con una prima de 35 por ciento frente a Banorte, dándole una ventaja significativa si tuviera que emitir acciones para financiar esta transacción, si se materializa la adquisición de Banamex por la institución financiera de Slim.



En el caso de Banorte, que fue uno de los primeros en postulares como interesado en la compra al revelar su intención a 9 días del anuncio de venta, el BofA dijo en sus primeras estimaciones que precisamente sería la institución financiera que se encontraría mejor posicionada para absorber los activos de Citibanamex en México.



A unas horas de que Citigroup anunciara su venta, la firma de EU realizó un análisis en el que refirió que la institución financiera presidida por Carlos Hank González tiene una sólida posición de capital y un ’historial exitoso de consolidación’, así como un límite de mercado de 20 mil 700 millones de dólares, más del doble de Inbursa y Santander, este último que salió de la contienda desde finales de julio.



Además, el Bank of America consideró que la administración de Banorte sólo buscaría tal transacción si el precio pagado tuviera sentido para los accionistas, cuyo precio, según sus nuevas estimaciones, sería de entre 10 mil y 12 mil millones de dólares, monto esta por debajo de los 12 mil 500 a 15 mil 500 millones de dólares estimado por BofA luego del anuncio de la venta por parte de Citi.



En el primer semestre de 2022, las utilidades de Banorte sumaron 22 mil 573 millones, un 30.1 por ciento más que entre enero y junio de 2021, por lo que se colocó como el segundo banco con mejores beneficios en lo que va del año. En su desglose de reporte, mostró que sus ingresos por interéses fueron de 115 mil 460 millones de pesos, mientras que su incremento neto de reservas técnicas se fijó en 17 mil 384 millones de pesos.



Para el caso de Germán Larrea Mota Velasco, la compañía financiera Barclays habría sido contratada por el magnate propietario de la minera Grupo México (GMéxico) para que lo asesore en su oferta de compra de Banamex, después de que Citigroup anunció su retiro del mercado mexicano.



El medio especializado Bloomberg citó a fuentes con conocimiento del tema, quienes dijeron que Larrea reunió un equipo de profesionales financieros en México para ayudar con la oferta que podría presentar.



Larrea, junto con Carlos Slim, habían sido invitados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a participar en la venta, según informó Bloomberg citando fuentes oficiales, sin embargo no estaba claro si su oferta fue hecha por Grupo México. Al momento, Barclays se negó a hacer comentarios al respecto de la posible oferta.



El magnate de Grupo México y su familia tienen la segunda mayor fortuna de América Latina, valorada en aproximadamente 26 mil millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.



El otro interesado es la Banca Mifel, dirigida por Daniel Becker –actual presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM)–. Antes de que se perfilaran estos cuatro finalistas para la compra, bancas como la de Santander, Banco Azteca, Scotiabank, Banca Serfín y hasta la firma de criptomonedas Isatek mostraron su interés.



Citibanamex es el tercer mayor banco del sistema bancario nacional con el 12.9 por ciento de los depósitos y el segundo en tarjetas de crédito, según datos de la agencia Moody’s.



En febrero, Citigroup estimó que la venta del Banco Nacional Mexicano (Banamex) tardará unos dos años ante el ’interés’ de los compradores y los trámites regulatorios.



El primero en descartarse de la intención de compra fue el británico HSBC, pues aunque en un inicio el presidente y director general del banco en México, Jorge Arce, comentó que no hacía a un lado la opción, posteriormente, Noel Quinn, director a nivel global, precisó que no estaban buscando adquirir en México.



De la misma forma, y pese al optimismo que en un inicio mostró, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, dijo hace un mes anunció que no continuaría en el proceso de compra, ya que ’requiere demasiado tiempo e inversión’.



’Estuve pensando en comprar Banamex y decidí que no. Requiere demasiado tiempo e inversión y después hay que arreglar su operación e invertir en tecnología. Prefiero invertir en mis clientes de Banco Azteca y competirle (y ganarle) a quien compre el problema ese’, expuso.



Según datos de El Economista, el otro grupo financiero que también estuvo interesado en la compra del Banamex fue Ve por Más (Bx+), fundado por el banquero mexicano Antonio del Valle Ruiz. Sin embargo, recientemente el empresario confirmó a ese medio que lo habían analizado y decidieron no participar.



’Entramos sí a la primera etapa, analizamos el banco y decidimos que no era oportuno para Ve por Más de momento entrar’, mencionó a El Economista.



Finalmente, el último en descartarse de la compra, apenas el 22 de julio, fue el banco español Santander, quien anunció que no continuará en las siguientes etapas del proceso para hacerse con el negocio minorista de Citi en México tras haber presentado una oferta no vinculante.



’Con motivo del interés por la participación de Banco Santander en el proceso que está llevando a cabo Citigroup en relación con la potencial venta de ciertos negocios de su operativa en México, Santander confirma que presentó una oferta no vinculante y que, tras haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el banco ha sido informado de que no continuará en las siguientes etapas del proceso’, explicó la entidad que preside Ana Botín, en un comunicado dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



La salida de Santander se dio pese a que incluso la agencia crediticia Moody’s lo colocó, junto con Banorte, como uno de los favoritos para adquirir el negocio minorista de Citi en México, debido a que ya cuenta con bastante experiencia en banca de consumo, lo que facilitaría la administración de la cartera de Citi en México. ’A esto se suma la eficiencia operativa de ambos bancos, lo que ayudaría a hacer más sencilla la integración, limitando los costes por cierres y apertura de sucursales a gran escala’.



Moody’s también apunta que Banorte e Inbursa se beneficiarían más de la base de depósitos básicos, mientras que Azteca y Santander se beneficiarían de unos menores costes de financiación, si bien Azteca tendría dificultades para atraer a los clientes de mayores recursos de Banamex.EUROPA PRESS