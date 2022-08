Eliminan fondo de 500 mdp para retiro de consejeros del INE

Durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos 2023, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados dio a conocer que retirarán un fondo de 500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), el cual era asignado exclusivamente para el retiro de los consejeros electorales así como empleados de alto nivel.



El pasado jueves durante su reunión plenaria, previo al periodo ordinario de sesiones que da inicio el 1 de septiembre, el coordinador morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, expuso que revisarán todo un fideicomiso que tienen por 2 mil millones de pesos.



’Es verdaderamente un insulto a un país en condiciones de pobreza, que el INE disponga de 24 mil millones de pesos, y que de esos 24 mil millones de pesos, casi 12 mil millones de pesos los utilicen para el capítulo mil (salarios y prestaciones) y el capítulo de tecnologías. Y no sólo eso, que tengan hoy dos mil millones de pesos en un fideicomiso. Son trabajadores, al igual que nosotros, como cualquier maestro, como cualquier enfermera; son trabajadores del Estado Mexicano, tienen que ir al ISSSTE y deben de tener un retiro como lo tiene cualquier trabajador y no tener un fondo de más de 500 millones de pesos para el retiro de ellos’, aseguró.



El legislador enfatizó que los funcionarios del INE reciben dos retiros por parte del gobierno federal, el establecido en la ley del Instituto de Seguridad para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE y el que proviene del fideicomiso.



’Ha habido funcionarios, directores que trabajan 10 años, tienen su retiro por parte del ISSSTE y les contabilizan haber trabajado en otra institución; pero el INE les paga 12 o 15 millones de pesos de retiro, es verdaderamente insultante. Por eso, lo vamos a revisar con todo detalle’, anticipó.



Lo anterior luego de que INE proyectara un presupuesto y donde estimó 4 mil 25 millones de pesos adicionales como presupuesto precautorio para una posible consulta popular para 2023, ante lo cual Morena aseveró que no se llevará a cabo por lo que resulta innecesario.