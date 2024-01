Xalapa, Ver - Como en 1994, se vislumbra una elección con escenario violento en este 2024, expresó el catedrático de la Universidad Veracruzana (UV) Eduardo de la Torre Jaramillo, al asegurar que ganará la elección quien utilice de manera adecuada los algoritmos, con el correcto uso de la Inteligencia Artificial, esto, en el marco del Foro de Ciencia Política ’2024 año de Felipe Carrillo Puerto’, durante la conferencia ’Régimen Presidencial en México’.



En el evento que tuvo lugar en el Colegio de Veracruz (COLVER), donde fungió como moderador el investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV, Victor Manuel Andrade Guevara y al cual dio acompañamiento el rector, Mario Raúl Mijares Sánchez, se presentó un análisis sobre la institución presidencial en sus diferentes etapas de la historia de México, hasta la época actual.



En este sentido, Eduardo De la Torre expresó que a lo largo de la historia política del país, se ha generado un deterioro de la democracia, sobre todo en la actualidad, ’no es una democracia representativa, tampoco es una democracia directa, tenemos una democracia impactada por el algoritmo, el algoritmo es el que hará ganar a cualquier candidato en la próxima elección’, sostuvo.



Al respecto, expuso que el uso de los algoritmos con finalidades de manipulación política en las elecciones presidenciales, iniciaron de 2017 a la fecha; el primero en utilizarlas de esta manera fue Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Gustavo Petro y Javier Milei, quienes llegaron al triunfo en sus países con esta estrategia de Inteligencia Artificial.



Por otra parte, mencionó que hay similitudes con el escenario violento de 1994, aunque precisó que hace 30 años eran los zapatistas y ahora es el narco.



’La otra fue una aspiración democrática, de igualdad en condiciones de los indígenas, de visibilizacion del estado en el que estaban, hoy es otro tipo de violencia, con actos ilegales y cero aspiración democrática, pero hay una ciudadanía que también vive de esos grupos’, acotó.



A decir del catedrático, la sociedad ya no le pide el favor a la autoridad si no a esos grupos fuertes y a esas figuras centrales a nivel regional.



’Tenemos una fragmentación del poder frente a una debilidad de los partidos políticos’, dijo al agregar que este es el motivo por el cual la clase media se va a mover de acuerdo al miedo y eso influye en la votación.



Y es que, rememoró que en la elección de 1994 salió a votar el 77 por ciento de la población (la votación más alta), mientras que en 2018 fue el 62 por ciento. En aquella elección (1994), el factor miedo hizo que votara la gente y legitimara al régimen.



’Veo a una sociedad que prefiere estar callada, prefiere ser una mayoría silenciosa para el día de la elección en junio’, comentó.



Al respecto, citó a Octavio Paz en su libro ’Pequeñas crónicas de grandes días’, donde señaló que los partidos caminan por un lado y la sociedad está adelante de los partidos políticos.



Por ello, afirmó que la elección de 2024 la definirá la generación de 18 a 35 años, puesto que es el 36 por ciento del padrón electoral, ’9 millones de jóvenes van a votar por primera vez’, mientras que, paradójicamente, 25 millones de mexicanos acceden a programas sociales, sin reglas de operación, es decir, la tercera parte del padrón electoral.



Según las encuestas, refirió De la Torre Jaramillo, como la de el medio nacional ’El Financiero’, en esta elección saldrá a votar más del 70 por ciento y si es así, nos estaremos acercando a la elección de 1994 donde salió a votar el 77 por ciento de la población.



No obstante, dejó en claro que es falso que a mayor votación gane la oposición.



El proceso electoral actual se encuentra inmerso en el marco de la inteligencia artificial, ’hoy la ciudadanía no lee, no se involucra en la vida pública, se hace política desde la computadora o el celular a través de las redes sociales, pero hay una mayoría silenciosa’, finalizó.