EL STAUACh ha impedido que Chapingo se ponga en riesgo: Arturo Alcalde

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, STAUACh, celebró sus 40 años de existencia, con la presencia del Lic. Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral; así como decenas de profesores integrantes del sindicato en las instalaciones del Centro Cultural Ahuehuete.



El licenciado Alcalde Justiniani expresó: ’califico al STAUACh como ejemplar en muchos sentidos, en primer lugar, porque ha sido un gran defensor de las condiciones de trabajo de sus afiliados. En segundo lugar, frente a la Institución porque también ha sido un baluarte que ha impedido que la universidad se ponga en riesgo, además de la posición al exterior. Es una organización solidaria y fraterna que ha impulsado políticas e iniciativas en defensa de la comunidad; entonces, le da a esta organización sindical una característica muy especial, fraternal, alegre y saludable. En tercer lugar, es por el alumnado, son personas que quizá no hubieran podido encontrar otro espacio de educación, porque es profundamente revolucionaria en el sentido social, esta universidad es como la antítesis de neoliberalismo y esto le da una dimensión interesantísima, es por eso que quienes aquí trabajan están tan orgullosos de su labor y su universidad’.



Por otro lado, declaró que: ’No hay que perder de vista que esta Universidad es una joya, por su forma de gobernanza democrática, por la materia de trabajo que tiene que ver con la producción de alimentos’. Y enfatizó: ’estoy muy orgulloso de haber estado todos estos años acompañando al STAUACh y he aprendido mucho aquí, desde el punto de vista laboral como en el humano’.



La maestra Lourdes Rodríguez Ramírez, señaló que ’a 40 años de la fundación del STAUACh continúa reivindicando los derechos de los maestros. Defender su derecho al trabajo que es algo que en este momento está en riesgo. La administración actual está atentando contra este derecho y rescinden a maestros sin hacer una investigación real y violan el Contrato Colectivo de Trabajo y, con ello se está pisoteando a nuestro sindicato’.



’Este es el reto actual del STAUACh con esta administración y espero que cambie la actitud, porque no somos delincuentes y nos están tratando como tales; el otro reto es, despertar y reactivar a los maestros viejos, importante será para que nos compartan su experiencia; y el otro reto es formar a los jóvenes porque ellos heredarán los problemas. En ellos vamos a depositar nuestra confianza, en la siguiente etapa de la lucha sindical.’



El Profesor Saúl Castañeda Díaz, Secretario General del STAUACh, coincidió con la Maestra Lourdes Rodríguez en el sentido de continuar trabajando porque: ’los problemas siguen siendo los mismos: la desigualdad y el abuso de autoridad por parte de las autoridades’. Asimismo, pidió a la comunidad académica: sensibilidad, conciencia de la importancia que tiene el STAUACh para defender nuestro lugar de trabajo y lograr con ello la permanencia.



El STAUACh, celebró sus 40 años de fundación con la develación de un mural ubicado en la entrada del Centro Cultural Ahuehuete que plasma el trayecto del sindicato durante estas cuatro décadas. Posteriormente se inauguró la exposición fotográfica ’Pluralidad y unión: 40 años del STAUACh’; además, la primera presentación del coro sindical, así como la proyección del documental ’…Y en el camino andamos, 40 años del STAUACh’, donde los líderes y fundadores del sindicato hablan de su experiencia sindical.



Se concluyó la celebración con la develación, en la entrada de la casa sindical, del escudo del STAUACh tallado en piedra.