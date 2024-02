Córdoba, Ver - En los habitantes de la colonia ’Cordobeses Ilustres’, renace la esperanza de que en breve contarán con las escrituras de las viviendas que habitan, luego que el cabildo que preside Juan Martínez Flores, en sesión extraordinaria aprobó diversas disposiciones que les permiten continuar con su trámite de regularización, luego de 30 años.



Durante la sesión extraordinaria de cabildo realizada este 28 de febrero, los regidores del ayuntamiento aprobaron recibir en donación 17.59 % del área de espacios de uso colectivo; el porcentaje de superficie señalado, es menor a lo que establece la ley, y mientras el cabildo no lo aprobara, quedarían detenido el procedimiento de regularización de la colonia.



El alcalde, Juan Martínez Flores señaló que es un gusto servir a los cordobeses y juntos se logrará el renacimiento, ahora de esta colonia; "La administración que me toca encabezar, siempre ha expresado, tenemos la voluntad de hacer todo lo que sea en beneficio de los ciudadanos, para nosotros, no hay colores, no hay partidos, no hay religiones’.

Mirian Reyes, presidenta del Consejo Directivo de la Colonia dijo que desde hace 30 años se fundó la colonia, mientras que hace 18 años iniciaron los trámites ante la Dirección General de Patrimonio del Estado para la regularización y escrituración; recordaron que en algún momento la anuencia fue sometida a votación del cabildo, pero no fue aprobada, hasta hoy durante esta sesión.



Irene Escobar mencionó; “Agradecemos a todos, porque todos nos escucharon, venimos a tocar la puerta de ellos y gracias a Dios se logró con la ayuda de ellos, un agradecimiento especial al a síndica que es de quien tuvimos el apoyo, al licenciado Rojas del área de jurídico que también nos ha apoyado y a todos los regidores que aprobaron la propuesta”.



Por su parte, la Síndica Vania López González agregó “esto es justicia social, de verdad felicidades porque esto es darle certeza a la vida, sobre todo a las generaciones de cada uno de ustedes, de estas 24 familias, esto es lo que el cabildo debe de dejar siempre a las futuras generaciones”.