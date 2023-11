El desenlace de anoche de "¿Quién es la máscara?" tuvo un final completamente inesperado cuando Bebé Alien, el último eliminado, reveló su identidad, siendo Drake Bell quien se escondía detrás de la máscara, lo que dejó atónitos a las y los jueces de la competencia que, todavía en el último instante, seguían creyendo que el artista detrás de este personaje era el actor mexicano Jesús Zavala.

Pero nada de esto fue suficiente para que las y los jueces cayeran en la cuenta que se trataba de Drake, que de entre los cuatro personajes, se convirtió en el último eliminado de la producción de Miguel Ángel Fox. A lo largo de las cuatro semanas que participó en el show de Televisa, Bebé Alien demostró la virtuosa voz con la que cantaba, al interpretar temas como "Será que no me amas", sin embargo, gracias a la buena pronunciación del cantante de 37 años, nunca se sospechó que se trataba de un artista que no fuera mexicano.

De hecho, Juanpa Zurita y Martha Higareda llegaron a la conclusión que se trataba del actor mexicano Jesús Zavala, pues aún cuando Bell ya se había desenmascarado, y se encontraba de espaldas, el influencer ya estaba cantando victoria, cuando el músico se dio vuelta y dejó a cada uno de los jueces con la boca abierta, pues nunca imaginaron que sería él quien se encontraba detrás de Bebé Alien.



"O sea, en este momento ya ni siquiera me importa si le dábamos o no, yo estoy estupefacto de que está Drake Bell aquí", dijo Juanpa.



"Qué lindo, qué sencillo", destacó Yuri.



"Sencillo, a toda madre, está cañón porque ya hacerlo es difícil, ahora imagínate en un idioma que no es el tuyo, no... mis respetos", ahondó Zurita.