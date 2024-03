El PRIAN no es una alternativa en Hidalgo

Con un barco de papel el PRIAN en Hidalgo quiere soportar los embates de la marea guinda, porque a la distancia lo que se aprecia es que no se esfuerza mucho en sobrevivir aún y teniendo la oportunidad de dar la lucha dados los perfiles impresentables que ha impulsado Morena.



Su primera gran oportunidad era ser competitivos en su fórmula al Senado ante la presencia de un Cuauhtémoc Ochoa que aleja a la militancia izquierdista. ¿Pero cómo respondieron? Poniendo enfrente a alguien aún más impresentable que insegura de obtener siquiera el segundo lugar en la contienda se inscribió también como plurinominal -no vaya a ser que Carolina no alcance ni la primera minoría-.



Empecinados en hacer de un paseo por el campo una justa emocionante y hasta cardíaca, Morena candidateó también a Ricardo Crespo, pero en respuesta, lejos de aprovechar, exhumaron al exgobernador Francisco Olvera.



Y como los anteriores, son más de una decena de ejemplos en los que pareciera que Morena quiere ceder terreno en la contienda, pero en el PRIAN ’devuelven la cortesía’ poniendo unos todavía más impresentables para que la ciudadanía no dude sobre a quién no darle su voto.



Si acaso los peores perfiles locales se dieron en la huasteca, mostrando un nulo interés por el bienestar de la región… allí sí que están parejos en cuanto a lo que parece un deseo por no ganar.



Faltan poco más de 60 días para conocer a los nuevos representantes populares y la lectura es que aunque la coyuntura pareciera favorable para el PRIAN, simplemente desaprovecharon la oportunidad de obtener una bocanada de oxígeno. Pero tal vez seamos muy duros con ellos, pues si analizamos lo que les queda, no sólo se quedaron con lo peorcito sino que además están plagados de vende-humo que no llenan una combi ni con sus respectivas familias.



Lo que es seguro es que el PRD va que vuela hacia el basurero y que en una de esas se lleva al PAN consigo. El PRI tendrá que aprender a vivir de las migajas como hacen los partidos chicos y los aliados de Morena pagarán caro también el seguir su propia agenda y no la de la 4T, pues el verde, que ya no se sabe si es de Fayad o de Chong -depende de Ochoa la decisión- y el PT de la Sosa Nostra sólo esperan estrepitosos fracasos.



El mismo magisterio que se vio favorecido del rompimiento de Morena con sus aliados nacionales hizo lo propio al impulsara un impresentable como Sinuhé, por lo que la nueva conformación de poderes regionales es de pronóstico reservado.



Y es que no son pocas las malas decisiones que tomó Morena en la elección de pésimos perfiles, pero del otro lado hicieron todo lo que pudieron para que aquello que se veía como un fracaso pueda terminar con cuentas alegres.









ATIZOS



Los hechos sobre el audio “incómodo”



Circuló en redes sociales un audio sobre la inconformidad de una aspirante con la elección de candidatos, hecho que ha sido tomado para todo tipo de especulaciones en el actual proceso electoral.



Alejados de filias y de fobias, son los periodistas los que deben atenerse a los hechos y en ese sentido el audio es claro.



Aparentemente -porque su interlocutor, un cercano a Marco Antonio Rico nunca lo negó- la señora se dejó engatusar por los oportunistas de los procesos electorales que ofrecen sus servicios de posicionamiento. Al final, habiendo hecho o no su labor el contratado, la misma no fue suficiente para que su cliente se quedara con la candidatura.



Ese tipo de servicios no garantizan -ni pueden hacerlo-, que sus beneficiarios resulten ganadores de una encuesta -en caso de haber existido-, pero no son pocos los incautos que entienden las palabras a su gusto para vivir en el autoengaño.



No se habla de una cantidad, que aunque seguro no es despreciable, ciertamente no se trataría de “millones” como se especula. En todo caso, aquellos interesados en llevar una agenda alterna terminan por darle la razón a quien critican: la decisión recayó en el Comité Nacional de Elecciones, no en la dirigencia local. Tiraron su dinero a la basura quienes queriendo ser más vivos que otros, creyeron que por contratar un servicio de un cercano a Rico amarrarían la anhelada candidatura.



Los aspirantes deben aprender que las candidaturas se construyen a través de la trayectoria, no son una ocurrencia pasajera, y si bien hay coyunturas que pueden aprovecharse, la certeza la da el trabajo no de unas semanas sino de muchos años. En la medida en que los buenos perfiles -que los hay- no trabajen más que aquellos que se posicionan con base a cañonazos, seguirán existiendo impresentables que con recursos no muy bien habidos les alcance para rebasarlos por la derecha. Las reglas del juego cuando se trata de encuestas son así, pues no gana el mejor ni el que se identifique más con las causas progresistas, simplemente gana el más popular. Ahora que si se quiere dejar de lado ese pragmatismo que tanto daño le ha hecho al país, la organización es la clave para cambiar esa visión.