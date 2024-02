La relación entre el poder y la economía en México ha sido un tema de debate y reflexión desde los tiempos de la Independencia. ¿Qué papel juega el Estado en el desarrollo económico? ¿Qué intereses defiende el poder político? ¿Qué equilibrios se establecen entre los diferentes actores sociales y económicos? Estas son algunas de las preguntas que han ocupado a los pensadores mexicanos a lo largo de la historia.



Decía ya hace varios años Jesús Reyes Heroles ’La política está en todo y detrás de la política está todo: la economía, las cuestiones sociales, los problemas culturales…’ Y es que este aforismo nos acerca y resume nuestra realidad, no es que la política sea todo, sino que la política esta motivada por todo y por todos. Se hace la política en función de la visión de quien toma las decisiones ya sea de una visión de futuro, ya sea por inercia o ya sea por intereses propios, pero al final, todo obedece a dos únicos fines, el poder y el dinero, y es que el querer tener el poder o mantener el poder lleva a consideraciones de omnipotencia que normalmente conducen a lo que Hayek llamó la ’fatal arrogancia’ y es que cuando las decisiones se toman desde arriba en función de lo que el gobernante considera correcto solo porque el así lo ve, sin tener un trasfondo lógico e informado se incurren en costos de oportunidad altísimos, que impactan en las siguientes generaciones y no en las próximas elecciones.



En ocasiones las circunstancias generan opciones donde se percibe que las decisiones son de carácter social, sin embargo, las decisiones gubernamentales jamás son de carácter social, siempre son de carácter económico y cratológico. Sin embargo, contrario a lo que podría parecer, es esencialmente bueno, es decir, disfrazar una acción económicamente pura, con una acción de carácter social, por ejemplo.



En México tenemos un sector cañero y azucarero fuerte en cierto sentido, dado el financiamiento que se les da, ya que se le asignan algunos beneficios a los productores de manera directa e indirecta para que el costo final sea competitivo con respecto a productos extranjeros como el azúcar de la India, Guatemala, Brasil entre otros países, donde su precio (ya en México) es más bajo que el de la producción nacional. Si este sector se dejara al libre mercado desaparecería en menos de un lustro, sin embargo, aunque financieramente da la percepción de ser un apoyo a este sector, la realidad es que es una inyección de capital para mantener una actividad económica de la que dependen cientos de miles de personas y que, si quiebra el sector, estarían quebrando ’simbólicamente’ varios municipios y regiones enteras donde la caña y sus derivados es la principal fuente de ingreso directa o indirecta para sus habitantes.



Ante esta circunstancia la decisión de subsidiar este sector se funda en un aspecto más económico que social, ya que de no atenderlo, la quiebra simbólica de ciertos municipios repercutiría en desempleo, migración, inseguridad, baja educación, mortandad, mayor costo de salud, entre otros aspectos más, por ello, muchos gobernante se basan en disfrazar acciones de carácter económico, como apoyos puramente sociales, capitalizando el poder y dinero que les da la propia inercia de su representatividad, cayendo así, en una fatal arrogancia.