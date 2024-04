¿De qué va eso de las nuevas masculinidades? Se habla mucho de feminismo y de la lucha que están dando las mujeres por la equidad en todos los terrenos, pero ¿qué hay de los hombres? ¿Qué nos toca hacer?

Son preguntas que le hacemos a Omar Cárdenas, quien impartirá el Taller ’Querer cambiar, querer reaprender’. Una actividad que la Secretaría de Cultura y Turismo impulsa con el propósito de que el análisis y la reflexión de temas importantes se despliegue a todos los estratos sociales de la ciudadanía mexiquense.



’Más que hablar de nuevas masculinidades —porque la masculinidad siempre ha estado ahí sólo que no visibilizada, aunque si ha dañado a la sociedad en cuanto a la violación a los derechos humanos de las mujeres—, la cosa es definir el estereotipo de hombre que nos han inculcado a lo largo de los años: siempre tenemos que jugar a que los hombres tenemos que ser fuertes, sin sentimientos, protectores, trabajadores y de alguna manera tenemos que ser violentos.



Porque de otra forma pues nos alejamos de esa hombría que, según eso, «nos corresponde por naturaleza»’.



El Taller lo impartirá Omar el jueves 25 de abril a las 16:00 horas, en el Auditorio Dr. Miguel León Portilla del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.



’Más que hablar de los diferentes tipos de masculinidades, tenemos que hablar de la crisis de la masculinidad hegemónica, o del estereotipo que se nos impone. Porque sí, hay una crisis y los hombres, a menudo no sabemos qué hacer ante el avance de las mujeres’.



Omar Cárdenas es sociólogo por la FES Acatlán de la UNAM y, según cuenta él, cuando empezó a trabajar en el Instituto de las Mujeres del entonces Distrito Federal, fue determinante para que él empezara a reflexionar ’¿Qué estábamos haciendo los hombres? Por ahí del 2003 tuve la fortuna de ingresar al Instituto.



Me acuerdo que mis amigos decían, «no’mbre, estás rodeado de puras mujeres», y le daban un sentido como de mofa, minimizando el hecho de alguna forma. Pero en efecto estuve rodeado de mujeres, pero que ya sabían de qué se trataba el feminismo, que sabían cómo éramos los hombres entonces.



Aprendí muchas cosas; ahí aprendí cosas que de otra forma, en la academia o en otro lugar, no hubiera aprendido’.



Omar Cárdenas ha cursado diplomados en Hombres por la equidad, y Hombres que ejercen violencia, además de cursar un diplomado en Arte y Género con enfoque de género, y es cofundador de la Fábrica de Artes y Oficios de Texcoco (FARO), dónde actualmente labora.



¿Y de que trata este taller que impartirás. Nos puedes adelantar algo?

’Está basado en los estudios de un académico, David Barrios, quien es sexólogo. Yo me basé en un libro de él, es como si fuera un resumen que he llevado a diferentes lugares, incluso a la propuesta de este taller.



Aquí manejamos un poco la historia de la desigualdad: cómo el hombre fue adquiriendo control sobre la mujer y cómo se fue dando, digamos, su poderío, como se fue gestando la desigualdad, cómo fue el hombre tomando el control. Y la cosa no ha cambiado, no se ha modificado a través de las etapas históricas, sino que más bien se ha vuelto más acendrada esa forma de control, ya no es nada más la violencia que se ejerce, sino que hay instituciones como la iglesia, por ejemplo, o los medios de comunicación que ayudan al hombre a seguir manteniendo ese control.



’Básicamente es eso. Y terminamos con una propuesta, que nace en Barcelona en el 2011, de cómo sería: qué herramientas tendría que tener el hombre para adecuarse al cambio que la mujer sí ha logrado en 100 años. La mujer ha obtenido derechos, la mujer se ha hecho independiente, económicamente y sentimentalmente, en cambio los hombres en diez mil años hemos seguido con esta historia’.



Y en ese sentido, ¿cuáles serían las expectativas reales de un taller como ese: se espera algún cambio en la actitud de quien participa, o se llevan una reflexión del asunto, o qué pasa?

’Así es, sí se llevan una reflexión, tanto que sí me ha tocado que te preguntan a dónde puedo continuar, a dónde puedo asistir. Ya no sé si en realidad lo hicieron… es que el machismo no se quita, nada más se trabaja a diario; nadie se gradúa, o sea, que aunque los hombres estén metidos al tema de género, eso no quiere decir que estén cambiando a corto plazo, «ya leí sobre género, ya me dieron un taller, ya cambié»; no, es todo un proceso y aquí invitamos a tomar ese proceso’.

Suena, de todos modos, muy interesante.



Esperemos que tenga ese granito de éxito que se plantea, porque es importante empezar con este tipo de discusiones y debates.



’Así es, por ejemplo debemos reflexionar sobre las relaciones en general: nos solidarizamos con las mujeres, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y también a las mujeres se les olvida que también existimos. ¿Cómo podemos reflexionar y cambiar, y voltear a ver a la otra? Incluso, asistir en pareja al taller sirve de mucho; ¿por qué los hombres no nos metemos al cuidado de los hijos?, ¿por qué no nos metemos a las tareas domésticas, al aseo, al quehacer en la casa? También debemos discutir el enojo de las mujeres, la rabia.



Hay marchas y demostraciones, hay mucho enojo de la mujer, la verdad es que ante eso los hombres no sabemos qué hacer; a ustedes las están matando «y ha de ser un loco» se podría arguir, pero no, o sea, hay mucha gente que es muy cercana la que ejerce violencia’.