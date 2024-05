El falso atentado hacia la candidata priista

En días anteriores difundieron en redes sociales que en la madrugada del sábado hubo ocho disparos en una casa habitacional en la Colonia San Miguel Vindho, Tula de Allende. Lo ocurrido fue a unas cuantas casas de la vivienda de la candidata para la alcaldía de Tula por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra del Morán, sin embargo la priista aprovechó la ocasión para acuñarse el suceso y declararse víctima de un supuesto atentado en su contra.



A través de su cuenta de X la candidata priista relató que la madrugada del sábado 4 de mayo tirotearon con armas de fuego su casa.



’Acaban de balacear mi casa, aproximadamente 8 detonaciones’, escribió en un primer mensaje publicado cerca de la 01:00 de la mañana.



Alejandra Morán agregó posteriormente que se encontraba escondida junto a su hijo en la escalera, en espera de una patrulla para auxiliarla



’Urge una patrulla, estamos agachados en la escalera pero no queremos ni asomarnos. Manden ayuda por favor. (...) No ha acudido ninguna patrulla. Estamos escondidos, tememos que regresen. Ayuda por favor’.



Durante las averiguaciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) dio a conocer que entrevistaron a un sujeto con iniciales C. R. M. H. quien señaló que en la madrugada escuchó varias detonaciones de armas de fuego y fue hasta las 7:30 de la mañana que salió de su casa y se percató que en su camioneta marca Ford Explorer tenía orificios en el medallón, de lo que al parecer son impactos de arma de fuego, así como detectó que había casquillos en el suelo.



Sin embargo no se trataba de la vivienda de la priista; la SSPH informó después que se trató de un falso atentado en contra de Alejandra Moran y posteriormente lo confirmó el gobernador de la entidad, Julio Menchaca Salazar.



"Lo que tenemos hasta ahorita es que sí hubo una situación en la casa, pero no fue la de la candidata’, declaró.



Conscientes de que fue un falso atentado contra la candidata, la dirigencia del PRI en Hidalgo no perdió la oportunidad para retomar lo acontecido, dando pie a ser un atentado por cuestiones electorales.



’El Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo, solicita de manera respetuosa a las autoridades competentes medidas de protección a Alejandra Morán, candidata del PRI a la presidencia municipal de Tula. Durante la madrugada de este 4 de mayo, nuestra candidata escuchó disparos en las inmediaciones su domicilio, mientras descansaba con su hijo. El Comité Directivo Estatal del PRI exhorta respetuosamente a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos, y que garantice el desarrollo de las campañas electorales conforme al estado de Derecho’.