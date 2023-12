Al día de hoy la ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez supera los 30 puntos alrededor del país según las agregadoras de encuestas -herramienta más confiable para estimar la intención de voto-. Si bien la cifra anterior es un promedio, podría pensarse que esa desventaja sería menor en la tierra natal de la candidata de Claudio X. González, pero no es así.



Porque en el único cargo que ha ganado vía elección popular fue alcaldesa en CDMX y se entiende que sus responsabilidades fueran otras. Sin embargo, cuando fue designada por Fox o por Calderón e incluso cuando fue legisladora plurinominal, pocas veces volteó hacia Hidalgo, dejando la impresión de que únicamente se acercó cuando buscaba el voto.



Y si bien las elecciones son el momento perfecto para tratar de enmendar los errores del pasado -al menos así lo ven los candidatos-, resulta imperativo tener un equipo de campaña que ayude a cambiar dicha percepción por medio de una narrativa bien planificada. Es precisamente allí donde Xóchitl adolece.



En Hidalgo todas y cada una de las encuestas levantadas hablan de una victoria aplastante no sólo de Sheinbaum sino de los cargos locales a favor de Morena, siendo incluso superiores a la ventaja a nivel país. Y en Hidalgo las agregadoras de encuestas han sido más que atinadas: predijeron la victoria de Julio Menchaca por 29 puntos, misma que terminó con 30 en la jornada y 31 tras la revisión de la autoridad electoral, estando la diferencia dentro del margen de error.



LOS ARTÍFICES DE LA HUMILLANTE DERROTA QUE SE AVIZORA EN HIDALGO



Mirando con lupa a los “operadores” de la campaña de Xóchitl Gálvez en Hidalgo se puede entender por qué es que su derrota sería incluso más amplia que la que se dará a nivel país.



La dueña del PRI en Hidalgo es Carolina Viggiano. Además de que en este momento tiene un encargo nacional con lo que queda del PRI, es parte de la dirigencia más perdedora que haya tenido su partido en su historia, siendo además directamente responsable de la peor actuación que el PRI haya tenido en urnas en la entidad.



Y aunque el PRII en apariencia tiene un presidente estatal, lo cierto es que la operación ha sido dejada en manos de lo que desde hace dos lustros se considera como “cascajo”. El exgobernador Francisco Olvera, impresentable que no sería capaz de convocar un centenar de personas para su causa, incluso habiendo recursos de por medio, y éste a su vez se recarga en Roberto Pedraza, “líder” del grupo de cascajo cuyas mejores épocas hace rato que pasaron, un cadáver político en toda la extensión de la palabra.



Pero los muertos vivientes nombrados, no son los únicos.



En el PAN, su dueño Asael Hernández es responsable de la peor gestión que haya tenido su partido al menos en un par de décadas. El también impresentable ni siquiera fue capaz de conseguir una posición plurinominal inscribiéndose como primera opción porque ni siquiera los votos le alcanzaron, amén que no es precisamente un aliado de Xóchitl, pues entre gitanos no se leen la mano.



En el PRD… ese partido desaparecerá en 2024 y para nadie es un llamado de atención que no se sepa cómo es su vida interna, pues son un cero a la izquierda. Cualquiera que aún milite allí simplemente pasará al olvido incluso si quisieran pasar a los anales por el camino de la pena, ya no se diga el de la gloria.





ATIZOS



El PRI sigue siendo una tumba. Sus instalaciones aún ostentosas solamente sirven para reflejar el vacío de espacios que otrora estuvieran llenos de operadores y de gestores casi como si se tratase de las mismas oficinas gubernamentales.



La cereza en el pastel es mirar el cubículo de Colosio debajo de una manta sucia, descuidado diseño y triste aspecto que invita a votar por Xóchitl. Está claro que los únicos interesados en llamar a votar por el proyecto de Claudio X. son aquellos que creen que pueden alcanzar algún espacio plurinominal… que no son muchos y de entre ellos encima habrá muchos menos.