Córdoba, Ver - Para evitar la propagación del dengue, la coordinación de Salud del Ayuntamiento de Córdoba, promueve entre la población algunas de las medidas de prevención que son estandarizadas a nivel nacional, y se hace hincapié en que únicamente se transmite por la picadura de un mosquito y no existe vacuna para combatirlo, de ahí la importancia de eliminar en las viviendas los criaderos del mosco.



El dengue es una enfermedad común en las regiones tropicales y subtropicales de centro y Sudamérica; lo trasmiten los mosquitos Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, los cuales se reproducen en agua acumulada en azoteas, patios, interior de casas principalmente.



Cuando un mosco pica a una persona enferma de dengue, luego pica a otra persona sana, es cuando se transfiere; los síntomas aparecen en la persona sana de 4 a 7 días posteriores a ser picado por el mosco, se presenta fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso, dolor de ojos, erupciones en la piel, náuseas, vómito, dolor abdominal, entre otros.



Las autoridades municipales de salud, recomiendan además de eliminar criaderos de moscos, que se use repelente, un pabellón que cubra completa la cama, usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, no exponerse a picaduras de moscos, instalar mosquiteros en puertas y ventanas.