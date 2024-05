El cambio lo asegura personas capaces, no un partido: Benjamín Rico

Durante sus recorridos por los barrios y colonias de Pachuca, el candidato a la alcaldía de Pachuca, Benjamín Rico, afirmó que el cambio no lo asegura un partido político, lo hacen las personas capaces, comprometidas y con experiencia en dar resultados



En campaña a muchos se les hace fácil prometer, pero con hechos demuestren qué es lo que han hecho por Pachuca, aseguró Benjamín Rico tras sostener encuentros con vecinos de las distintas colonias de Pachuca.



Benjamín Rico reiteró su compromiso para gobernar con planes reales para que el municipio no se convierta en el más violento como en otros estados como Guerrero o Zacatecas, donde gobierna Morena. "No queremos más personas sin atención médica, o colonias sin agua", señaló, enfatizando la importancia de garantizar servicios básicos para todos los habitantes de Pachuca.



’Por supuesto que vamos a mejorar los programas sociales de acuerdo a las necesidades de las y los pachuqueños, por eso me dediqué a promover las audiencias públicas en las distintas colonias y barrios para conocer sus necesidades, por no es lo mismo lo que piden en La Loma que en El Porvenir’, explicó Benjamín Rico.



Por lo que durante el tradicional toque de puertas, Benjamín Rico llamó a las y lo vecinos de Pachuca a escuchar y emitir un voto razonado y consciente basado en resultados y experiencia; no en improvisaciones ni en personajes emergentes.