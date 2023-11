El buen fin, números para México y Veracruz

En esta 12va edición del buen fin se espera tenga características de recuperación con base en el mejoramiento de las variables macro-económicas como la inflación y las tasas de interés.

La idea central es un fin de semana con descuentos, promociones y presentaciones tanto de bienes como servicio de diferente índole y sectores, al tener una alta participación empresarial, su origen vino por la propia petición de empresarios, específicamente del consejo coordinador empresarial con una periodicidad anual y el cargo logístico bipartita, por un lado, el Gobierno Federal y por el otro, la participación del sector empresarial. tomando como referencia el ’black friday’.



Para este 2023, se tiene estimada una derrama económica de 141 MMDP, siendo una cantidad que ha venido a la baja, en especial con respecto al año anterior, donde se estimaba una derrama de 195 MMDP, mientras que la derrama del 2021 fue de 191 MMDP y se tenia una meta de 239 MMDP, si bien puede jugar un papel importante el hecho de que no se adelanten los aguinaldos y la reducción de días, la realidad es que ya no ha venido teniendo el mismo resultado, ya que a pesar de la reducción de la inflación y las tasas de interés constantes, no se ve reflejado en el consumo.



Las empresas participantes han tenido un crecimiento de poco más del doble, empezando con 40,000 empresas (de manera formal), y actualmente participan alrededor de 95,000 empresas, Estas empresas participan de manera formal, cumpliendo su registro en la pagina oficial, donde es necesario cumplir con una serie de requisitos para poder pertenecer. Sin embargo, se estima que alrededor del 87% del total de los comercios en el país, lanzan una promoción asociada al buen fin sin estar inscritos de manera oficial, mostrando mejor comportamiento los artículos de tecnología, electrodomésticos, línea blanca, ropa y zapatos.



Para el estado de Veracruz, las estimaciones son similares a las del 2023, donde las cámaras empresariales, tiene una estimación de 5,250 MDP, mientras que la contemplada para el 2022, fue de 5 MMDP. Donde se ve la mayor actividad registrada es en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Rio, donde se espera una derrama superior a los Mil millones de pesos, mientras que, en Xalapa, se prevé una derrama de casi 100 millones de pesos, a esto habrá que agregarle las compras por internet, y de otras zonas del Estado. En cuanto a los negocios, se estima una participación de alrededor de 13 mil negocios (contando los informales y los no registrados), siendo una cantidad significativa que busca el impulso económico.



El Estado en el mejor de los escenarios aportaría aproximadamente el 2.5% de la derrama económica nacional, lo que es muy bajo para uno de los Estado que mas aporta a la producción nacional, sin embargo, en términos reales, la participación económica del Estado oscilará en una derrama económica real entre los 1,000 y los 1,300 MDP. En este escenario, la participación del Estado debido a la estimación nacional sería de entre 0.3% y 0.5%.



Aproximadamente el 75 % de las ofertas promocionadas están enfocadas a una forma más adecuada de pago, es decir; crédito sin intereses. Mientras que el comportamiento en descuentos ronda entre el 5 y 20%, teniendo una media real de reducción del 7% en comparación con el precio de antes del buen fin.