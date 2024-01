Dan Benson, el actor conocido por su papel como Zeke Beakerman en "Los Hechiceros de Waverly Place", reconoció públicamente que no espera ser incluido en el reinicio de la exitosa serie debido a su incursión en la industria pornográfica.

Asimismo, manifestó su preocupación sobre el tratamiento de su personaje en el reinicio, preguntándose si su ausencia sería explicada o simplemente omitida. En una entrevista posterior con "TMZ", compartió su decepción por no ser considerado para el proyecto, pero también reconoció que su nueva imagen y trabajo en la industria para adultos podrían haber influenciado en la decisión de los productores. Añadió que no sería correcto que mientras encarna al inocente Beakerman, en su vida personal siga creando contenido explícito. En la nueva entrega que se espera salga a la luz en 2023, Selena regresa como productora ejecutiva.

En cuanto a si hubiera aceptado una propuesta actoral, Dan expresó dijo no aceptaría, ya que su vida luego de la serie se volvió compleja y no encontraba oportunidades laborales. Esta situación lo llevó a buscar una manera de ser "su propio jefe" y lograr objetivos propios. Hasta el momento, tanto Gómez como Henri no han comentado al respecto.