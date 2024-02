El 85% de las exportaciones de México van hacia USA

Para el mes de diciembre del 2023 se registró el nivel más alto de exportaciones mexicanas no petroleras, siendo el 84.2% destinados a Estados Unidos, de acuerdo con cifras del Banco de México.



Este nivel de concentración de las exportaciones es el más alto registrado desde septiembre de 2006. Las exportaciones mexicanas no petroleras hacia el país vecino se han mantenido estables en los últimos seis meses.



Además, las exportaciones no petroleras representan cerca del 95% del total de los envíos que hace México al extranjero, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Esto refleja la importancia de la relación comercial entre Estados Unidos y México, ya que se han consolidado como los principales socios comerciales, incrementando de manera significativa sus intercambios de bienes y servicios.Con información de EL ECONOMISTA