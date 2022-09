El traidor Paúl Martínez Marie

Quien traiciona una vez, traiciona siempre, sentenció don Fernando Gutiérrez Barrios, hombre leyenda de la política y esa frase se acomoda como traje a la medida al diputado local "morenista", Paúl Martínez Marie.



Primero, como acostumbran los políticos oportunistas y desleales, traicionó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido con cuyo apoyo llegó a la presidencia municipal de Perote y bajo el cobijo del ahora diputado federal, Pepe Yunes Zorrilla también traicionó empujado por su ambición desmedida. A Pepe lo desconoció y traicionó que ahora en cualquier oportunidad que tiene, habla pestes del caballero de la política.



Y cumpliendo la sentencia de don Fernando, después de traicionar al partido en el que comenzó en la política y lo llevó a la presidencia de Perote, buscó colocarse a cambio de favores e información confidencial en el Partido Acción Nacional (PAN), lo cual consiguió y terminada su administración municipal fue designado subsecretario de la Sedecop en el gobierno del más destacado opositor de Morena, Miguel Ángel Yunes Linares.



Terminado el bienio del gobierno de Miyuli y después de operar fallidamente en el distrito de Perote en la elección para gobernador en favor de Miguel Ángel Yunes Márquez, unas cuantas semanas después y oportunamente, buscó y consiguió el cobijo de Vicente Aguilar y el Partido de Trabajo que aliado con Morena y el PVEM le permitieron alcanzar la diputación local por el Distrito IX local con cabecera en Perote.



Pero, coherente con su forma de escalar en la política, Martínez Marie tan pronto logró la curul, dejó a un lado la lealtad que debe al PT para autodenominarse otro más de los más morenistas, aunque no puede presumir la orgullosa categoría de "prieto" como el personaje que se abstuvo de invitar al gobernador Cuitláhuac García a su cumpleaños.



Y así, ahora ya trama otra traición pero a Morena impulsando a un expriista y perredista a la diputación por el Distrito electoral local con cabecera en Coatepec: Esteban Acosta, exalcalde de Banderilla.

No le importa dejar a un lado y anteponiéndose a su compañero y actual diputado local por el distrito de Coatepec, Luis Ronaldo Zarate, pues Paul Martínez Marie se entromete como Juan por su casa en los municipios del mencionado distrito en donde afirma en corto que aunque el diputado Zárate no hace nada por el distrito, él personalmente realiza gestiones para ayudar a los ciudadanos.



Es un secreto a voces que en la elección a congresistas que se llevó a cabo semanas atrás en Coatepec, el grupo de choque de Paul Martínez Marie y que encabeza, nada más ni nada menos que el regidor único de Ayahualulco, Iván Ediberto Munguía Vargas, provocó trifulcas entre los diferentes grupos de Morena, tal y como lo hizo en para reventar una sesión pública de Cabildo del Ayuntamiento del que forma parte para desestabilizarlo mediante una campaña mediática haciéndose la víctima después que su hermano intentará agredir al Alcalde.



La pregunta es ¿qué ha hecho Paul Martínez Marie por el Distrito de Perote al que debería representar gestionando obras para el Municipio y sus comunidades en lugar de hacerlo para un Distrito ajeno?

Avala al edil Munguía Vargas y sus intentos por desestabilizar política y socialmente al municipio de Ayahualulco, en donde su hermano José Luis Munguía, hasta hace unos días encargado de la oficialía del Registro Civil, paga y engaña a gente para que se planten en el Palacio Municipal y eviten que los empleados municipales atiendan a la ciudadanía y sobre todo, alentando una confrontación con la mayoría de la población.



Que lamentable que su interés político y ambición personales, Paul Martínez Marie las imponga en lugar de apoyar la necesidades de la gente de su Distrito Electoral, propiciando que un grupúsculo busque generar violencia y desestabilización que se presentan en todo el estado de Veracruz e incluso en su capital Xalapa.



Adjuntamos el video en donde se aprecia como otro hermano del edil Edilberto Munguía, que porta una camiseta con el número 10, se sube a la mesa de Cabildo para intentar patear al Presidente Municipal y no lo consigue porque un colaborador del Ayuntamiento se interpone y recibe de lleno la patada.



Pese a esa evidencia, mediáticamente la presentan como una agresión al regidor, lo que nunca sucedió.