El pueblo ya les dio la espalda y están derrotados y en la lona; la maestra les va a enseñar cómo se gobierna’: MORENA

Durante el cierre de la precampaña dirigida a militantes y simpatizantes, Duarte Olivares afirmó que al cerrar esta primera etapa hay que decirlo como es: ’Nuestros enemigos están en la lona. Están derrotados, están que no los calienta ni el sol.



Por ello, los corruptos de siempre tuvieron que venir a tomar un poquito de oxígeno a Texcoco para hacerse notar, pero Texcoco no se rinde ante su corrupción’.



’Por eso tenemos que empeñarnos más y más para lograr la contundencia. No nos confiemos, estamos frente a una bola de malandrines que intentarán hacer todo para descarrilar la transformación del Estado.



Ellos, los de siempre, que lancen su calumnia, ¡pero con el pueblo no van a poder, se van a topar con pared!’, expresó Horacio Duarte.



Ante miles de simpatizantes y militantes de MORENA, del PT y del PVEM, Horacio Duarte presumió que todo indica que este gran movimiento será el que logre la transformación del Estado de México.



’Ahí están todos los sondeos que señalan, todos, que estamos en promedio 20 puntos arriba y que les vamos a ganar’, planteó, al advertir que no hay que confiarse porque ya los corruptos mostraron que saldrán a difamar, pues saben que el pueblo ya les dio la espalda.



’No somos ingenuos, pero que sepan que no nos vamos a dejar, ni a cruzar de brazos. Haremos que la transformación del Estado de México se imponga tarde que temprano, porque además a los corruptos de siempre no se les debe olvidar: los del Estado de México no estamos solos, somos parte de un movimiento nacional’, sentenció.



Horacio Duarte puntualizó que la maestra no está sola y por eso este movimiento ya ganó la precampaña.

’Ganamos la Precampaña porque somos más, porque estamos unidos, porque nos unen ideales de transformación y no intereses de privilegio’.



De su parte, el delegado especial para el proceso electoral en el Estado de México, Higinio Martínez, recordó todas las ocasiones en que la maestra ha competido y salido adelante, al destacar que ’esta vez es la buena’.



Dijo que esta vez será posible el anhelo de cambio porque el Estado de México necesita ese cambio no sólo de gobierno, sino de imagen; un cambio fundamental, un cambio en donde se trabaje con absoluta honestidad y honradez, con absoluta transparencia y autoridad.



’No habrá un gobierno de nuevos ricos que sustituyan a los viejos ricos; tendrá que ser un gobierno donde no habrá una nueva corrupción que sustituya a la vieja corrupción’, estableció, al asentar que ese es el reto que tiene la maestra Delfina Gómez.



’Y estoy convencido, porque la conocemos a Texcoco, que con su honradez, su trabajo y su esfuerzo será un gobierno distinto que traiga resultados distintos para la población’.



En su turno, el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, coincidió en que Texcoco es ya la nueva capital política del Estado de México y aunque los coruptos hayan traído hasta acá su evento, ’podrán acercarse, pero lo que no pueden es acercarse en las encuestas que están en promedio a más de 20 puntos de distancia’.



Porque el pueblo del Estado de México quiere un cambio, aseveró, y la maestra representa los valores opuestos a los que practica la clase política del viejo régimen.



Advirtió también que en el Estado de México, MORENA y su precandidata se enfrentan a uno de los grupos criminales delictivos más fuertes del país, por lo que hay que ir todos unidos.



Al evento del cierre acudieron también dirigentes de los partidos del Trabajo, encabezados por el líder estatal Óscar González Yáñez, y del Partido Verde, José Couttulenc.