El pueblo no quiere saber de grillas, sino que resuelvan sus problemas: Higinio Martínez

Valle de Chalco, Méx., a 08 de octubre de 2022. El senador Higinio Martínez aseveró que la gente no quiere saber de grillas, ni diferencias entre representantes y autoridades, sino que resuelvan sus problemas, por lo que llamó a trabajar en equipo en municipios y en todo el Estado de México.



Al asistir al Primer Informe de Actividades Legislativas de la diputada Yesica Rojas, el senador reconoció el trabajo de la morenista de quien se ve el ánimo de estar con la gente.



’Al ver este informe, al escucharla y ver las imágenes de este primer año que lleva, se ve el ánimo, la ganas de estar con la gente, con hombres, mujeres, adultos y ancianos; ahí es donde debe estar un diputado o diputada’.



Destacó que el principal trabajo de un diputado o diputada es legislar, presentar iniciativas, corregir leyes y modificar la Constitución del Estado, pero no pueden dejar del lado la atención a las carencias y necesidades de la gente.



El senador mexiquense consideró que los legisladores deben hacer sentir bien a la gente y que hay esperanza de una vida mejor para Valle de Chalco.



Sin embargo, advirtió que aunque las y los diputados federales y locales tengan ánimo, ganas y coraje de estar en calles y colonias, para responder a la gente, requieren de mucho presupuesto que no tienen.



Y sugirió a las diputadas y diputados de Morena y PT, que sigan haciendo su trabajo de estar cerca de la gente, pero llamó también a hacer equipo con autoridades.



’Hace falta trabajar en equipo en Valle de Chalco y en todo el Estado de México, siempre habrá diferencias, pero mi exhorto es que hagan el mayor esfuerzo, el pueblo no quiere saber de diferencias, de grilla y de políticas, sino que sus representantes resuelvan los problemas.



’Todos somos morenos y somos de morena, tenemos trabajo y vamos a seguir trabajando’.