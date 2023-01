El PRIAN los menosprecia, no hay razón para aferrarse, por eso militancia y liderazgos deben sumarse a la transformación

Toluca, Méx., a 13 de enero de 2023. Tras la cancelación de la conferencia de prensa donde se firmarían la Alianza por México para contender por la Gubernatura en el 2023, el diputado Isaac Montoya Márquez consideró que las inconformidades mostradas públicamente por el PRD, muestran que el acuerdo solo es un matrimonio poligámico entre el PRIAN unido por intereses y cotos de poder, por lo que consideró que es momento de que el PRD y sus militantes de base se retiren por dignidad y se sumen a Morena para la transformación del Estado de México.



’Es una situación que pinta de cuerpo entero esta Alianza que es un matrimonio poligámico por conveniencia, no les da unirse por principios, por ideales, por un objetivo de transformar al Estado de México o un programa de gobierno, los une la repartición de cargos, como lo menciona el Presidente de la República, ‘cuando no se reparte bien el botín, hay motín’.



El presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático afirmó que en esta Alianza, los involucrados viven ’al filo de la navaja’, porque lo único que los mueve a unirse es el odio a Morena y a la transformación de la vida pública del Estado de México, pero fuera de ello no tienen coincidencias de origen histórico, ni de visión por la democracia, ni de proyecto por el estado.



’Es obvio que en cualquier momento en que se sientan alguna de las partes que no es tomada en cuenta como consideraba, pues va a terminar rompiéndose esa endeble Alianza y no es de sorprenderse, porque los mueve el amor al dinero’.



El legislador de la 4T, consideró que en caso de que el PRD quede fuera de la Alianza, ésta solo se reduciría al PRIAN, que ha terminado por mimetizarse, pues son quienes más han afectado a los trabajadores y sería una excelente oportunidad para que la ciudadanía pueda ’jubilarlos’, clausurar a esas fuerzas políticas que se han convertido en lastres y solo obedecen a los intereses extranjeros, pero no les preocupa el bienestar del pueblo.



Por ello, Montoya hizo un llamado a la militancia y a la base del PRD para que no continúen siendo presas de los caprichos de liderazgos que solo ven por su beneficio personal, familiar y patrimonial, sino que apelen a su origen de lucha por las causas justas, pues la oportunidad de acabar con el régimen autoritario que es responsable de la muerte de muchos liderazgos del sol azteca.



’A la base del PRD y a los liderazgos que por distintas razones aún continúan aferrándose a ello, es el momento de mostrar, para el PRI y PAN no tienen mucho valor, los menosprecian, los ven como una sigla más, y no les dan el valor que han tenido en territorio, no hay razones para seguir aferrándose a una Alianza antinatural en la cual ellos no están siendo contemplados, sobre todo por un tema pragmático y de fines, tampoco tienen razones para continuar, y que tomen una decisión apelando a una cuestión de dignidad’.