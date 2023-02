El PRI intenta provocar a Morena al anunciar su cierre de precampaña en Texcoco: Higinio

Texcoco, Méx.-En un acto de provocación, desesperación y falta de ingenio, el PRI y sus aliados pretenden realizar un evento político con militantes y simpatizantes el proximo domingo en Texcoco, el mismo dia y a la misma hora que celebrará la maestra Delfina Gómez su evento de cierre de precampaña, el cual venia siendo promocionado desde hace un mes, declaro el senador Higinio Martinez, Delegado especial del CEN morena para el Estado de México.





"Aparte de que no tienen ingenio, ya que existen otros 124 municipios para realizar su cierre de precampaña, los priistas deciden hacerlo en Texcoco, la cuna de Morena, al ser el primer municipio donde ganó la 4T en el año 2015, y el municipio de donde son originarios la maestra Delfina, Horacio Duarte y dónde Yo mismo nací y los tres vivimos", precisó senador Higinio.





En entrevista, señaló que la alianza opositora del PRI y el PAN se encuentra desesperada, por que van 20 puntos abajo de las preferencias electorales, por lo que lo que en un intento de desestabilizar el Proceso Electoral anuncian que el próximo domingo realizará una reunión en Texcoco, pese a saber de antemano que la precandidata de Morena-PT-Partido Verde llevará a cabo un magno evento con más de 10 mil militantes y simpatizantes.





"Pareciera que quisieran sabotear el evento de la maestra Delfina Gómez colapsando con sus seguidores del Estado y de otras entidades vecinas las calles texcocanas", enfatizó.







A su vez de que consideró que podria existir un riesgo de posibles roces entre seguidores de ambas coaliciones.







El Delegado Especial de Morena en el Estado de México pidio a la precandidata del PRI y a sus dirigentes que valoren cambiar la sede de su ecnuentro para no dar lugar a otras interpretaciones.





De no ser asi la presidenta municipal de Texcoco ha expresado que su gobierno garantizará y dara todas las facilidades para la realización de los dos eventos, afirmo el Senador Higinio Martínez. En alguien cabe la prudencia y esta esta de lado de morena y sus autoridades municipales ’Espero que el gobernador del Estado tambien se aplique en el ambito de su competencia y coadyuve para que esta jornada inedita en Texcoco se lleve acabo con tranquilidad y absoluto respeto’





"Obviamente nosotros no nos vamos a mover de Texcoco y seguimos con los preparativos para que la maestra Delfina se reúna con sus militantes y simpatizantes en su casa", indicó.





Invitó, por último, a que el Proceso Electoral se llevé en un clima de paz y tranquilidad y que sean los ciudadanos los que el próximo 4 de junio decidan quién será la próxima gobernadora del Estado de México.