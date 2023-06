El PRI está muerto: sólo Durango y Coahuila no se han enterado

El PRI enfrenta un mal momento en términos de popularidad y aceptación por parte del electorado, lo que ha llevado a algunas personas a afirmar que el partido ya no tiene vida. Sin embargo, los candidatos del PRI en Durango y Coahuila parecen ignorar esta realidad y han sido los únicos capaces de obtener el triunfo en las elecciones.



El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones en el estado de Coahuila y Estado de México donde si bien el PRI conservó la gubernatura de Coahuila, perdió el EdoMéx por varios puntos porcentuales.



Los resultados preliminares de las elecciones indican que Delfina Gómez, candidata de Morena, ha obtenido la victoria en el Estado de México, mientras que Manolo Jiménez, representante la alianza PAN, PRI y PRD, ha asegurado la gubernatura de Coahuila.



Manolo Jiménez Salinas ganó la gubernatura de Coahuila con entre el 55.7% y 58.1% de los votos emitidos en la jornada electoral de la entidad, según el conteo rápido divulgado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).



Armando Guardiana, de Morena, contaría con una cifra de entre el 19.9% al 21.9%, según el estudio muestral realizado para las elecciones. Por otro lado, Evaristo Lenin Pérez Rivera, representante de la Coalición Rescatemos Coahuila, del Partido Verde y UDC, habría obtenido un porcentaje entre el 5.7% y el 6.4%.



En cuanto a la elección del Estado de México, la candidata Morena logró la victoria con el 52.1% y el 54.2% de la votación, según el análisis muestral. Por otro lado, Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México, obtuvo un resultado que se encuentra en un rango de entre el 43% y el 45.2%.



La entidad tiene una importancia a nivel nacional al ser la que tiene el mayor número de electores con 12 millones 739mil 625 personas, de acuerdo con el INE. Y durante décadas ha sido gobernado por el PRI.



De este forma, con la obtención del gobierno de San Luis Potosí por parte del Partido Verde Ecologista de (PVEM), la coalición liderada por Morena llega a tener bajo su cargo un total de 22 gobiernos locales. Respecto a la distribución de estados por partido, el PAN se mantiene al frente de 5 estados, mientras que el PRI y Movimiento Ciudadano (MC) se quedan con dos cada uno.



Desde que asumió la dirigencia nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, ha experimentado una marcada disminución de la fuerza de su partido tanto a nivel federal como a nivel local. Por tal razón, en diciembre de 2020, el PRI se alió con el PAN y PRD en un esfuerzo por fortalecerse de cara a la campaña electoral. No obstante, esta alianza no ha cambiado significativamente el panorama para el PRI. El partido sólo ha conseguido el triunfo en dos elecciones, que son Durango y Coahuila.



En total fueron 30 gubernaturas que habrían perdido el PRI en 32 elecciones estatales en los últimos seis años, tomando en cuenta que en los estados de Puebla Baja California realizaron en cada una dos gubernaturas y en ambas perdió el partido tricolor.



Con estos resultados llegarán así a las elecciones de 2024, en las que además del próximo titular de la Presidencia, se votará por 9 gobernadores y 31 Congresos locales, así como por la renovación del Senado de la República y la Cámara de Diputados federal.



