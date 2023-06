El PRD ya no está ni para obtener 3 puntos en elecciones, como sucedió en EdoMéx

El PRD sigue sumando registros estatales perdidos, consolidando su tendencia negativa. Si bien ya contabilizaba una disminución en 15 estados para el año 2021, después de las elecciones del 2022, esta cifra se ha incrementado a 19 entidades. Con el último resultado en el Edomex, la cifra aumenta a 20 estados en los que el partido no cuenta con su registro.



El actual panorama político del PRD después de su derrota electoral el día de hoy es muy diferente al que tenía hace seis años. En ese entonces, el partido tenía un 15% más de popularidad pública que en la actualidad, y además se aliaba con el PRI, un partido con el que históricamente han tenido múltiples desencuentros y acusaciones mutuas de operaciones políticas ilícitas.



Las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) —con el 99.9559 por ciento de las actas capturadas— muestran cómo el Sol Azteca obtuvo una votación de 2.9494 por ciento, 183 mil 079 votos, insuficiente para mantener su registro a nivel local. Es decir, de un proceso a otro perdió más de 900 mil votantes.



En Coahuila —en donde ya no tenía su registro— obtuvo una mejoría en su votación con respecto a 2017, cuando de la mano de la perredista Mary Telma Guajardo Villarreal alcanzó el 1.67 por ciento de los sufragios. En esta elección como aliado del PRI y PAN y abanderando a Manolo Jiménez, logró 2.7475 por ciento de la votación, según el PREP —con el 99.9753 por ciento de las actas capturadas—, un porcentaje aún así insuficiente para obtener su registro.



En la misma entidad, también se renovó el Congreso, un proceso en el que quedó en penúltimo lugar con un 2.3441 por ciento, sólo por encima de Movimiento Ciudadano, que no contendió por la gubernatura.



Las cifras registradas en este 2021 son parte de una espiral en la que el PRD se ha sumergido. Para 2021, por ejemplo, había tenido una votación menor al tres por ciento en 15 entidades, perdiendo su derecho a recibir prerrogativas estatales, y luego del proceso electoral de 2022 este número llegó a 19 estados, es decir dos terceras partes del país, al no obtener la votación necesaria en Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. Con la votación en el Edomex serán 20 entidades en las que no tiene registro.



Pero no sólo eso. En 16 años pasó de acariciar la Presidencia a convertirse en una fuerza política menor que se ha aliado con el PRI y PAN —contra los cuales nació— para tratar de sobrevivir, aún cuando fue relegado de las candidaturas de 2023 en Coahuila y Estado de México, que le tocaron al tricolor, y del proceso de 2024 que siglará el panismo.



El punto de inflexión para el perredismo fue 2018, cuando se alió al panismo y a Movimiento Ciudadano. En ese proceso, su candidato Ricardo Anaya obtuvo la votación más baja del PAN en 18 años con 12 millones 610 mil 120 y llevó al Sol Azteca a tocar fondo con un millón 602 mil 715 votos, cifra que se mantendría en el proceso intermedio de 2021 cuando tuvo un millón 792 700 votos; 248 mil 505 en solitario.



Un año después, en 2022, el PRD tuvo 94 mil 066 votos en las elecciones a Gobernador de seis estados, ni una quinta parte de los alcanzados por Morena en Oaxaca e Hidalgo, por ejemplo, y detrás de los 159 mil 692 votos que el partido guinda obtuvo por sí sólo en Quintana Roo, en donde el Sol Azteca colocó a su militante Laura Fernández Piña como candidata a la gubernatura de Quintana Roo, quien sólo alcanzó ​​16.1379 por ciento de los votos, contra el 56.4073 por ciento alcanzado por Maria Elena Hermelinda Lezama Espinosa, la actual Gobernadora de Morena.



A esto se suma su reducción territorial. En sus tres décadas de vida política, el PRD controló la Ciudad de México y gobernó Zacatecas, Michoacán, Tlaxcala y Baja California Sur a finales de los noventa e inicio del nuevo milenio. Pero desde la firma del Pacto por México en diciembre de 2012 con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y ya sin su estructura fundadora, se han salido unos 430 mil militantes a la fecha y ha ido perdiendo Chiapas (2012), Guerrero (2014), Ciudad de México (2018), Morelos (2018), Tabasco (2018), Puebla (2018, que ganó en alianza con el PAN), Nayarit (2021, que también ganó en alianza con PAN) y Michoacán (2021).



Mientras que en el Congreso en cada proceso se ha ido reduciendo. En la LX Legislatura (2006-2009) tenía 125 diputados; en la LXI Legislatura (2009-2012) bajó a 63; en la LXII Legislatura (2012-2015) subió a 99; tres años después, en la LXIII Legislatura (2015-2018), sus diputados disminuyeron a 51; en la LXIV Legislatura (2018-2021) cayó aún más a 12 diputados, y en la presente LXV Legislatura (2021-2024) cuenta con 15 legisladores.



En tanto, en el Senado en las LX y LXI legislaturas tuvo, 26 escaños; en las LXII y LXIII, empezó con 22 senadores, y acabó con siete; en la LXIV se desplomó hasta cuatro, y actualmente, en la LXV Legislatura, sólo tiene tres.