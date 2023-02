El PRD está acabado: incluso la alianza de Claudio X. los ningunea y los olvida

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, reconoció haber sido ninguneado por los demás partidos que conforman la alianza Va por México luego de que lo excluyeran de un comunicado que fue difundido a través de redes sociales.



En el comunicado donde refrendan el compromiso conjunto de sus Consejos Nacionales rumbo a las elecciones del 2023 en Coahuila y Estado de México y 2024 para las elecciones presidenciales, sólo aparecieron los logos PAN y el PRI, siendo excluido el PRD pese haber confirmado en el mes pasado su presencia en la coalición Va por México, fundada por el empresario Claudio X. González.



Tras esto, luego de ser cuestionado por diversos medios nacionales, Zambrano desaprobó el comunicado y recordó que los dirigentes del PAN y PRI defendieron en el comunicado los resolutivos de sus órganos directivos, mismos que designaron al PRI para conducir los procesos de selección de candidatos a las gubernaturas en el Estado de México y Coahuila, mientras que el PAN hará lo mismo para elegir al abanderado o abanderada rumbo a la Presidencia de la República y la Jefatura de la Ciudad de México.



’La base del respeto mutuo es fundamental. Lo que ayer vimos, y en ese tono discutimos anoche en el encuentro que tuvimos, fue en el sentido de decir que eso era absolutamente irrespetuoso para el PRD, que no podíamos de ninguna manera aceptar un trato con esas características porque pegaba en la línea de flotación del mantenimiento de la coalición’, mencionó en conferencia desde el Senado.



’[Dejamos] muy claro que efectivamente no debe haber un trato así entre nosotros. Debemos mantener la comunicación fluida y por lo pronto caminar en lo que estamos claramente de acuerdo y seguir platicando sobre todo lo demás, porque de otra manera, o como sucedió ayer, nosotros no vamos a estar dispuestos’, agregó Zambrano Grijalva.



Zambrano también descartó que el partido PRD ’pida limosna’ al PRI y el PAN porque tienen oportunidad de triunfar solos.



’No andamos pidiendo limosna a nadie. Nosotros tenemos suficiente para continuar adelante, pero siempre buscando lo mejor para el país con toda responsabilidad’, mencionó el dirigente.



Apenas el 29 de enero, Zambrano Grijalva dio a conocer de manera oficial que Miguel Ángel Mancera Espinosa, el coordinador del partido en el Senado, será su aspirante a la candidatura presidencial en 2024. Rechazó que sea el PAN quien conduzca el proceso de elección para las candidaturas de Va por México el año próximo, y aseguró que el PRD tiene dos candidatos fuertes para aspirar a la Presidencia: Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, y Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México.Con información de SIN EMBARGO