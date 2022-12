El plan para que el CEN del PRI se quede con la dirigencia hasta 2024

La dirigencia nacional del PRI encabezada por Alito Moreno y Carolina Viggiano opera ya para quedarse en sus respectivas posiciones no hasta 2023 que marca su periodo reglamentario, sino hasta 2024, si las cosas les salen como lo han venido planeando, una situación que si bien termina de lapidar al otrora partido todopoderoso, es lo que más conviene al morenismo.



Estatutariamente la pareja de líderes no puede dejar la dirigencia si existe un periodo de elecciones en proceso, por lo que teóricamente terminarían su encargo una vez perdidas las contiendas en el Estado de México y en Coahuila.



Y allí está la clave, pues aunque la triquiñuela es simple, es efectiva.



Porque lo único que tienen que hacer es alargar la contienda. En el Estado de México se antoja más difícil si se tiene en cuenta que será en septiembre del próximo año que la nueva mandataria o mandatario asuma el cargo… pero en Coahuila es hasta diciembre.



Alargar la contienda de Coahuila no representa un gran desafío para un personaje como Alito Moreno si se tiene en cuenta que Layda Sansores ya ha ventilado mediante conversaciones privadas que el presidente del INE es su incondicional y compadre; lo mismo que en su momento lo fue el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no descartándose que pueda conseguir otros amarres de ese mismo nivel exhibido. Es así que moviéndose en esas aguas, comenzando el proceso electoral 2024 antes de haberse culminado por completo el 2023, la dupla más perdedora del tricolor en toda su historia podría retener el poder.



Y aunque la jugarreta puede ser catalogada como legal pero inmoral, rozando los límites de lo primero, lo cierto es que ni Alito ni Carolina desconocen navegar por esas aguas, pues incluso a la mala han desconocido consejeros nacionales legítimamente electos por convenir así a sus intereses.



Es precisamente en Hidalgo que podrían encontrar mayor resistencia, pues aunque el actual PRI no sea precisamente el gran botín y se trate de la rifa del tigre, el exgobernador Omar Fayad quiere ese puesto no tanto para levantarlo como para tomar revancha de su rival política Carolina Viggiano, quien junto con Osorio Chong, han conseguido borrarlo del mapa político sin mayor consecuencia.



Cabe señalar que al mismo presidente López Obrador le conviene la actual dirigencia tricolor y no meterá las manos ni aunque lo busquen y le rueguen. No es su función, ni su partido, ni mucho menos de su interés remover a personajes que le sirven para desacreditarse a sí mismos y enterrarse solos. Como ejemplo, tanto Alito como Marko son excelentes fichas que juegan en el terreno que AMLO quiere, se den cuenta de ello o no, pues con ellos en el poder, de manera directa o mediante sus cercanos, se asegura sendas victorias durante los próximos años.



Es bajo el contexto anterior que seguramente la misma dirigencia tricolor que hay hoy estará todavía un buen rato mandando, estando al frente o no, y lo mismo sucede con la del PAN, donde Cortés por cierto, también ha sido ventilado en audios por reconocer que no dejará la misma sin antes haber dejado ’planchada’ la candidatura para algún personaje que a su interés convenga. La derrota en 2024 es segura, pero perder una elección también es negocio, que aunque no es igual de rentable que una victoria, puede capitalizarse de muchas formas al menos a su propia conveniencia.